Despiden a bomberos fallecidos tras incendio en maquiladora

Este día se realizan los servicios fúnebres de los tres bomberos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, al combatir el incendio registrado en la maquiladora Spellman.

La tragedia ha conmocionado a la comunidad, que hoy se une para despedirlos.

Familiares y compañeros se reúnen en duelo

Desde tempranas horas, familiares, amigos y compañeros de corporación acudieron a la funeraria para dar el último adiós a Osvaldo Cedillo, Carlos Emanuel y Ángel Acuña.

El ambiente estuvo marcado por abrazos, lágrimas y silencios profundos que reflejaban el dolor compartido.

Reconocimiento a su valentía

Los tres elementos son recordados por haber ofrendado su vida en un intento por salvar a otros durante el siniestro. Autoridades y ciudadanos han destacado su entrega y valentía, subrayando que su labor representa el más alto ejemplo de servicio.

Más allá de su labor como bomberos, Osvaldo, Carlos Emanuel y Ángel son homenajeados como héroes que entregaron todo por proteger a su ciudad.

