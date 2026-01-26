'Eugenio no fue buen padre', asegura madre de Vadhir Derbez

Silvana Prince, madre de Vadhir Derbez, aseguró recientemente que Eugenio Derbez no fue un buen padre durante la infancia de su hijo, declaraciones que volvieron a poner bajo escrutinio la figura del comediante.

La ex modelo mexicana recordó que su relación con Eugenio terminó poco después del nacimiento de Vadhir y señaló que, en ese periodo, el actor estuvo ausente.

“En su momento no lo fue, eso ya se sabe, no lo fue, pero ha cambiado con los años”, expresó, al referirse a la evolución del vínculo entre padre e hijo.

Prince aclaró que actualmente la relación entre Eugenio y Vadhir ha mejorado, pues mantienen comunicación y trato cordial, aunque reconoció que ese acercamiento no existió en los primeros años de vida del actor.

También comentó que Vadhir tiene más similitudes con su familia materna que con el comediante.

“Tiene mucha genética de mi familia, es el menos parecido a Eugenio”, afirmó.

Las declaraciones surgen mientras Eugenio Derbez continúa con nuevos proyectos profesionales, reavivando el debate sobre su faceta como padre, particularmente en los primeros años de vida de Vadhir, una ausencia que el propio actor ha reconocido públicamente en distintas ocasiones.

