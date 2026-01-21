Piden planes flexibles para el pago de adeudos fiscales

El Congreso de Coahuila aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las autoridades fiscales competentes del Estado y sus municipios; a que, en el ámbito de sus atribuciones, analicen y en su caso implementen programas extraordinarios y temporales de facilidades de pago y regularización dirigidos a personas físicas y morales con adeudos fiscales.

Lo anterior, con motivo de la entrada en vigor, a partir del 1 de febrero, del valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al ejercicio fiscal 2026; con el objetivo de mitigar el impacto económico derivado de dicho ajuste, fomentar la regularización voluntaria y reducir los niveles de morosidad.

En estos casos, la implementación de programas extraordinarios y temporales de facilidades de pago ha demostrado ser una herramienta eficaz para incentivar la regularización voluntaria y reducir niveles de incumplimiento.

“La adopción de facilidades administrativas, esquemas de pago en parcialidades y la reducción de recargos y multas con motivo del ajuste de la UMA podría contribuir a mitigar su impacto económico, evitar el incremento de adeudos pendientes y fortalecer la regularización fiscal”, puntualizó Beatriz Fraustro.

Comentarios