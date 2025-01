PRD Coahuila enfrenta profunda crisis de identidad

El PRD en Coahuila enfrenta una profunda crisis de identidad tras su desaparición a nivel nacional y local, lo que ha dejado a muchos de sus exintegrantes, incluidos regidores, en una situación de incertidumbre sobre su futuro político.

Mary Telma Guajardo, quien aún intenta mantener su presencia en la política estatal, ha sido incapaz de concretar sus intentos por crear un nuevo partido, debido a los tiempos y circunstancias desfavorables.

En las pasadas elecciones, varios regidores lograron acceder a cargos públicos a través de una alianza con el PRD, aunque muchos de ellos aseguran que no fue una suma de fuerzas, sino más bien un beneficio personal dentro de la coalición. Al día de hoy, esos mismos regidores se encuentran sin un partido claro ni un liderazgo político definido, lo que ha generado dudas sobre sus siguientes pasos.

Uno de los casos más representativos es el de un regidor en Arteaga, quien ha manifestado su desconocimiento sobre el liderazgo de Mary Telma Guajardo y se ha negado a aportar el 15% de su salario al partido, argumentando que no hay claridad sobre el destino de esos recursos. Aunque se ha señalado que el PRD ya no existe, la información sobre el paradero de esos fondos no ha sido confirmada oficialmente, lo que aumenta la desconfianza.

A pesar de que Guajardo sigue haciendo presencia en eventos políticos importantes, su influencia parece disminuir con el paso del tiempo. Mientras define su estrategia para mantenerse vigente en la escena política, muchos de sus simpatizantes comienzan a buscar opciones en otros partidos y líderes, lo que pone en duda la viabilidad del PRD en Coahuila en el futuro cercano.

