Ángela Aguilar y The Warning brillan en especial de los Grammys

Ángela Aguilar y The Warning fueron dos de los nombres que más conversación generaron durante A Grammy Celebration of Latin Music, el especial televisivo transmitido por CBS que reunió a figuras de distintos géneros para celebrar la influencia de la música latina a nivel global.

Ambas actuaciones se colocaron entre los momentos más comentados de la noche, cada una desde trincheras musicales muy distintas.

Ángela Aguilar subió al escenario para interpretar en inglés “You’re No Good”, tema inmortalizado por Linda Ronstadt, en una presentación sobria y cuidada que marcó un registro diferente al que suele mostrar dentro del regional mexicano.

Acompañada por una banda en vivo y coristas, la cantante apostó por una ejecución elegante que rápidamente circuló en redes sociales tras la transmisión.

Ángela Aguilar cantando en inglés en el especial de los Grammy Celebration of Latin Music.



CC: angelitxsnation pic.twitter.com/rwWVeBqAvA — EstiloDF (@EstiloDF) December 29, 2025

Más allá de lo musical, el atuendo de Ángela también llamó la atención, pues la intérprete eligió un vestido azul oscuro de corte sofisticado y un peinado con efecto wet look, una estética que algunos usuarios señalaron como similar a estilos vistos recientemente en otras artistas del pop latino, comparación que quedó en el terreno visual sin desviar el foco de su actuación en el escenario.

Tras el evento, Aguilar agradeció en redes la oportunidad de participar y destacó el valor personal de cantar en ese escenario.

The Warning electriza el escenario junto a Billy Idol

Otro de los puntos altos de la noche llegó con The Warning, la banda regiomontana que compartió escenario con Billy Idol y el guitarrista Steve Stevens.

Juntos interpretaron un medley que incluyó “La Bamba”, popularizada por Richie Valens, y el clásico “Twist and Shout”, en una fusión de rock clásico con la energía contemporánea del trío regiomontano.

The Warning tocando un popurrí de La Bamba y Twist and Shout junto con Billy Idol y Steve Stevens!! pic.twitter.com/nf2jJzJEjE — Angel Ramos (@angelrr2000) December 29, 2025

La colaboración fue celebrada por el público y reforzó el posicionamiento internacional de The Warning, que sigue sumando hitos en escenarios globales.

Su participación confirmó la versatilidad del proyecto y su capacidad para dialogar con figuras históricas del rock sin perder identidad.

El especial también contó con actuaciones de artistas como Gloria Estefan, Andrea Bocelli, Luis Fonsi, Carín León, Laura Pausini y Prince Royce, entre otros, pero la presencia de Ángela Aguilar y The Warning destacó por mostrar dos caras distintas de la música mexicana actual: una anclada en la reinterpretación vocal y otra impulsada por la fuerza del rock contemporáneo.

