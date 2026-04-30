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Mudryk presenta apelación contra sanción por dopaje

El ucraniano presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para impugnar la sanción de cuatro años por dopaje que le fue impuesta

  • 30
  • Abril
    2026

Mykhailo Mudryk quiere volver a los terrenos de juego.

El futbolista ucraniano presentó este jueves una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para impugnar la sanción de cuatro años por dopaje que le fue impuesta, en un proceso que podría definir su presencia en futuras competiciones internacionales.

El organismo confirmó que el jugador del Chelsea ya se encuentra en fase de intercambio de alegatos con la Asociación de Fútbol de Inglaterra, responsable de la sanción, aunque aún no hay fecha para la audiencia.

Busca revertir castigo de cuatro años

Su suspensión deriva de un caso en el que se le acusa de violar las normas antidopaje por la presunta presencia o uso de una sustancia prohibida, aunque el compuesto específico no ha sido revelado oficialmente.

Mudryk ha sostenido desde diciembre de 2024 que “no ha hecho nada malo”, luego de que se confirmara que una de sus muestras arrojó un resultado adverso. Desde entonces, el jugador no ha vuelto a disputar partidos oficiales.

Su futuro, en manos del TAS

De acuerdo con las normas de la Agencia Mundial Antidopaje, una sanción de cuatro años es el punto de partida en casos de dopaje por primera infracción, aunque puede reducirse si existen circunstancias atenuantes, como contaminación de suplementos o errores médicos.

El proceso ante el TAS será clave para determinar si el castigo se mantiene, se reduce o se anula, lo que impactará directamente en su carrera y en su elegibilidad para torneos como la Eurocopa 2028.


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