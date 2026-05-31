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Coahuila

Susana Zavaleta destaca seguridad en Coahuila

La cantante afirmó que Coahuila es ejemplo de seguridad, tras expulsar al crimen, y aseguró que es uno de los estados más seguros para presentarse

  • 31
  • Mayo
    2026

Franca como siempre ha sido, Susana Zavaleta habla sin tapujos de su estado natal, y asegura que Coahuila ha sido un ejemplo de seguridad en el país, logrando expulsar a los cárteles que en un momento de la historia se apoderaron de la entidad y de su gente.

“Es muy valiente, y tenemos que decirlo. Y no porque yo vaya a ser una senadora, jamás aceptaría un cargo político, de una vez les digo.

“Si un día me ven en una foto con el Fiscal es porque quiero aplaudirle, porque Coahuila es uno de los estados que sacaron a estos ladrones, estos secuestradores, y lo han hecho y el Fiscal lo ha hecho muy bien, y por qué no aplaudirlo, aplaudir a la gente que sí está trabajando a favor de nuestro estado”.

Dijo que Coahuila es uno de los pocos lugares donde los artistas pueden sentirse también seguros, ya que existen muchos otros donde tienen pánico de presentarse, ya que son amenazados por los criminales.

“Coahuila es uno de los lugares para mí más seguros para venir a cantar”.

La cantante comentó que regresa a Coahuila luego de un “exilio” artístico, en el que incluso fue invitada a ser la imagen del vecino estado de Chihuahua.


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