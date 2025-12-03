Prometen a trabajadores de AHMSA reunión con Sheinbaum

El Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C., anunció que espera la fecha en la que, según el compromiso de funcionarios federales, tendrán los obreros un audiencia con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

El presidente de la organización, Julián Torres Ávalos, agregó que, de no concretarse la reunión, el grupo movilizará a sus agremiados en autobuses hacia la Ciudad de México para exigir sus derechos pendientes.

En la asamblea informativa de este miércoles, el dirigente obrero informó lo anterior a los ex obreros que no participaron en la marcha.

En entrevista posterior Torres Ávalos señaló que la movilización obedece a la frustración generada por promesas incumplidas tras la marcha a Saltillo, donde autoridades estatales se comprometieron a gestionar una reunión con el gobierno federal.

Los ex trabajadores sostienen que la situación requiere una solución urgente, pues se trata de adeudos laborales, finiquitos e indemnizaciones que les fueron negados desde la quiebra de la siderúrgica.

Durante la caminata desde Monclova hacia Saltillo participaron cerca de 150 ex trabajadores, en su mayoría adultos mayores, algunos con enfermedades crónicas.

Reclaman salarios atrasados, prestaciones, finiquitos, así como el pago de laudos laborales ya ganados. El grupo insistió en que, de no concretarse la reunión con la presidencia, la protesta escalará.

El actual proceso concursal de AHMSA está detenido. Aunque se nombró un síndico judicial y se proyecta una subasta de sus activos, los trabajadores denuncian que la burocracia y la falta de voluntad política han prolongado indebidamente la entrega de recursos.

Torres Ávalos cuestionó que mientras miles esperan su liquidación, directivos sindicales y administrativos siguen cobrando elevadas remuneraciones.

El líder obrero consideró que la movilización busca “hacer un llamado urgente” al gobierno federal para que asuma responsabilidad.

Aseguró que ya no se tolerará más dilación: “Si no se da pronto una solución, tomaremos decisiones firmes”.

Entre las opciones consideradas figura un plantón prolongado en la capital y presión mediática para visibilizar su causa.

Antecedentes del conflicto

La siderúrgica dejó de operar en 2023 y en 2024 fue declarada en quiebra mediante un concurso mercantil, tras lo cual más de 17 mil trabajadores sindicalizados quedaron sin salario, y quienes solicitaron retiro voluntario no han recibido finiquitos.

El nombramiento de un síndico y el anuncio de una futura subasta han generado expectativas, pero hasta ahora no se ha liberado recurso alguno para los ex obreros.

En 2025, el Grupo de Defensa Laboral encabezó múltiples movilizaciones —entre ellas una marcha desde Monclova hacia Saltillo— exigiendo el pago puntual de adeudos laborales y finiquitos completos.

Las protestas incluyeron cruces y pancartas con consignas como “Pago de salarios pendientes” y “Alto al saqueo de AHMSA”.

El contexto social es grave: miles de familias dependen de esos pagos para su sustento, y el prolongado estancamiento ha generado desconfianza hacia autoridades y representantes sindicales.

Muchos ex obreros son adultos mayores con enfermedades, por lo que la incertidumbre empeora su situación económica y de salud.

