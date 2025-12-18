Podcast
Tamaulipas

Conflicto interno y violencia sacuden a la CANACO Matamoros

El principal problema es el manejo de finanzas debido a que se muestran como las cuentas del organismo estaban embargadas

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Matamoros enfrenta una fuerte crisis interna a semanas de la elección de su nueva dirigencia, prevista para la segunda semana de enero de 2026. El organismo se encuentra dividido entre el grupo de la familia Almanza, que ha mantenido el control por años, y el bloque que respalda a Abraham Rodríguez Padrón, actual dirigente de la FECANACO.

El principal conflicto se centra en el manejo de las finanzas. Durante un periodo, las cuotas y apoyos se administraron mediante cuentas en Río Bravo, debido a que las cuentas en Matamoros estaban embargadas por adeudos con el IMSS. Dichas cuentas fueron liberadas posteriormente cuando Ismael García Almanza era consejero del IMSS.

La tensión derivó en un enfrentamiento durante una reunión del consejo realizada el lunes 15 de diciembre, cuando se informó que no había recursos para cubrir nómina ni aguinaldos. Testigos señalan que Ismael García Almanza protagonizó una discusión que escaló a empujones, lanzamiento de sillas y daños a las instalaciones.

Abraham Rodríguez fue cuestionado por presuntamente cobrar recursos en efectivo en Río Bravo sin rendir cuentas, aunque cuenta con el respaldo de un sector de consejeros que lo apoyan para continuar al frente de la Cámara, lo que implicaría la pérdida de poder del grupo Almanza.

Socios de la CANACO manifestaron su hartazgo por el control prolongado de una sola familia y exigieron mayor transparencia. El conflicto ya habría sido turnado a la cartera de conflictos de la CONCANACO y podría derivar en sanciones o cambios en la dirigencia.


