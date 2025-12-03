Proponen elevar multas por conducir bajo efectos del alcohol

La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón reforzó la campaña de cero tolerancia de cara a la temporada decembrina, con el objetivo principal de prevenir accidentes y evitar que los conductores tengan que destinar su aguinaldo al pago de multas o reparaciones vehiculares.

Martha Alicia Faz Dávila, directora de la corporación, subrayó que la estrategia es totalmente preventiva y orientada a salvaguardar la vida de los ciudadanos.

Faz Dávila recalcó que recientemente se han registrado accidentes con lesionados, entre ellos un motociclista fracturado hace unos días, lo que evidencia —dijo— la importancia de fortalecer la conciencia vial.

Agregó que participar en hechos de tránsito implica gastos no previstos, como daños materiales, atención médica y el pago de infracciones, por lo que exhortó a la población a conducir con responsabilidad durante estas fechas.

La funcionaria reveló que actualmente Torreón es uno de los municipios del norte del país con multas más bajas, según el diagnóstico que realiza comparando los importes de infracciones en ciudades con densidad poblacional similar.

Explicó que, además de ser bajas, las sanciones pueden pagarse con un 50% de descuento si se cubren dentro de los primeros cinco días.

Por ello consideró necesario analizar un posible ajuste en los montos en 2026, particularmente en faltas graves como manejar en estado de ebriedad.

¿Elevarán la multa por conducir alcoholizado?

En este tema, la directora adelantó que una persona que maneja alcoholizada actualmente paga alrededor de $7,000 a $8,000, pero a título personal consideró que el mínimo debería elevarse a $10,000, con el fin de generar verdadera conciencia. Indicó que será un tema a discutir en cabildo, sustentado en comparativos con ciudades del norte donde las multas pueden ser hasta 200% más altas.

Respecto al balance del año, Faz Dávila informó que Torreón registra 105 volcaduras, un incremento del 30% respecto al año pasado. Señaló que la mayoría están relacionadas con exceso de velocidad, imprudencia y distractores, especialmente el uso del teléfono celular. A nivel general, la ciudad suma más de 4 mil accidentes viales en lo que va del año y 47 decesos relacionados con hechos de tránsito.

La titular de Tránsito hizo un llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar el uso del celular mientras manejan, pues los choques por alcance continúan siendo los más frecuentes y, aunque no siempre graves, sí representan un gasto significativo para los automovilistas.

Por otro lado, la directora destacó que durante la temporada decembrina los operativos se mantendrán 24/7, con especial atención en el alcoholímetro y el programa “Conduce Seguro”, pues el estado de fuerza permanecerá al 100% hasta concluir el año. Agregó que por ningún motivo se tolerarán malas prácticas entre los elementos, especialmente en fechas de entrega de aguinaldos, y recordó que actualmente se realiza un diagnóstico interno para detectar y corregir irregularidades.

En cuanto a quejas ciudadanas, Faz Dávila informó que, en los dos meses que lleva en funciones, se han registrado alrededor de 16 reportes, de los cuales dos derivaron en extrañamientos formales. Aunque la mayoría de quejas resultaron ser malentendidos, sostuvo que el principal señalamiento tiene que ver con el trato de los agentes, por lo que reiteró que no habrá tolerancia a conductas inadecuadas. Recordó que cualquier ciudadano puede presentar reportes a través de la central de radio o directamente en la Dirección.

