Proyecta Coahuila ruta gratuita entre Ramos Arizpe y Saltillo

En el marco de la puesta en marcha de la Ruta Estudiantil, el gobernador Manolo Jiménez Salinas

Dio a conocer que su administración planeará la creación de una ruta de transporte público gratuita entre Ramos Arizpe y Saltillo, con el objetivo de fortalecer la movilidad en la zona metropolitana y reducir el gasto diario en traslados para estudiantes, trabajadores y población en general.

Adelantó que su administración ya trabaja en coordinación con los alcaldes de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, y el de Saltillo, Javier Díaz González, para diseñar un servicio intermunicipal sin costo, que conecte puntos estratégicos de ambas ciudades.

El proyecto contempla una operación eficiente, con unidades modernas, seguras y de bajas emisiones, similares a las que comenzaron a operar en el sistema gratuito de Ramos.

La ruta se diseñaría con conexiones en zonas escolares, centros industriales y sectores habitacionales, y buscaría empatar con el modelo de transporte gratuito que también planea el municipio de Saltillo.

El gobernador enfatizó que, aunque se trata de un proyecto ambicioso, Coahuila ha demostrado que este tipo de esquemas sociales pueden implementarse con planeación, disciplina financiera y trabajo coordinado con los municipios.

Será en octubre cuando se presenten los detalles de esta nueva ruta troncal metropolitana, que formará parte de un modelo integral de movilidad para toda la región sureste del estado.

Comentarios