Proyectan rehabilitación de parques deportivos en Saltillo

Los principales parques deportivos de Saltillo serán sometidos a un proceso de rehabilitación integral en los próximos meses, informó el director del Instituto Estatal del Deporte,(INEDEC) Antonio Cepeda Licón.

El funcionario explicó que ya se trabaja en una estrategia que contempla mejoras tanto en unidades deportivas como en infraestructura de alto rendimiento, con el objetivo de modernizar estos espacios y mejorar las condiciones para los usuarios.

Entre las acciones inmediatas se encuentran trabajos de mantenimiento general como pintura, rehabilitación de áreas verdes, mejora del alumbrado y eliminación de grafiti, además de intervenciones más profundas en instalaciones que presentan deterioro.

Uno de los puntos prioritarios es la situación de una estructura en el Parque Ecológico La Aurora, la cual será sometida a un peritaje estructural para determinar si puede ser rehabilitada o deberá ser demolida, ante el riesgo que representa para visitantes.

Cepeda Licón indicó que, en caso de ser viable su rescate, el espacio podría adaptarse para usos alternos como aulas o áreas de servicio dentro del complejo deportivo.

Asimismo, se contempla la reactivación de espacios actualmente en desuso, como el tren ubicado en la Ciudad Deportiva, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente.

El plan abarca instalaciones bajo operación del Instituto, como el Parque Ecológico La Aurora, la Ciudad Deportiva (incluyendo el Estadio Olímpico), el Centro Acuático Coahuila 2000, el Parque La Maquinita y el Venustiano Carranza.

El director adelantó que los cambios comenzarán a ser visibles en el corto plazo, como parte de una intervención progresiva para mejorar la imagen, funcionalidad y seguridad de los espacios deportivos en la capital del estado.

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