Coahuila

Realizan Merca Tec en el Instituto Tecnológico de Saltillo

El Tecnológico de Saltillo refuerza su vínculo con la sociedad con la realización del Merca Tec en su aniversario, ofreciendo servicios gratuitos y baratos

  • 18
  • Septiembre
    2025

En el marco del aniversario del movimiento iniciado hace dos años, el Instituto Tecnológico de Saltillo llevó a cabo el Merca Tec, evento en el que se ofrecieron diversos servicios gratuitos y de bajo costo para la comunidad.

La directora del plantel, Ania Sánchez, destacó la importancia de mantener estas actividades como un vínculo entre la institución y la sociedad. 

“Este tipo de acciones son parte de nuestro compromiso con la comunidad. Recordamos de dónde venimos, y al mismo tiempo abrimos espacios que benefician directamente a nuestros estudiantes y a la población en general”, expresó.

Entre los servicios disponibles se encontraron atención médica y psicológica, consultas dentales, vacunación y la entrega de 60 lentes gratuitos a niños, docentes y personal administrativo. También se ofrecieron cortes de cabello, trámites de carta de no antecedentes penales, licencias a bajo costo y credenciales para el transporte público.

Los asistentes resaltaron la utilidad de la jornada. María López, vecina del sector Miravalle, comentó: 

Me parece muy bien que traigan este tipo de brigadas, porque muchas veces no tenemos acceso rápido a consultas médicas o dentales, y aquí nos lo dan de forma accesible”.

Por su parte, Alejandro Ramírez, estudiante del Tecnológico, señaló que la actividad también tiene un valor simbólico. 

“El hecho de que se haya abierto la cafetería en Miravalle es un recordatorio de las peticiones que se hicieron hace dos años. Nos motiva a seguir defendiendo lo que como comunidad necesitamos”.

Con el respaldo del Gobierno del Estado y la participación de funcionarios como Enrique Martínez, Iván y Gabriel Elizondo, el Merca Tec consolidó su objetivo de acercar servicios y fortalecer el vínculo entre el Instituto Tecnológico de Saltillo y la sociedad.


