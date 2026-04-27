Realizan operativo mochila tras amenaza de tiroteo en secundaria

Un mensaje con amenaza de tiroteo detectado en el baño de hombres de la Secundaria Técnica Ramos Arizpe activó este lunes un operativo mochila con apoyo de padres de familia y docentes, como parte de los protocolos de seguridad establecidos por la Secretaría de Educación.

De acuerdo con la directora del plantel, Josefina Hernández González, el mensaje fue localizado desde el pasado jueves y retirado de inmediato, sin que volviera a aparecer al día siguiente; sin embargo, la situación generó alerta entre la comunidad escolar y derivó en la activación de medidas preventivas.

Explicó que este tipo de incidentes está relacionado con un reto viral difundido en redes sociales, principalmente en TikTok, donde estudiantes replican amenazas escritas para generar temor, una tendencia que se ha presentado en distintos estados del país.

Ante ello, este lunes se convocó al Consejo de Participación Social de padres de familia, quienes en coordinación con docentes realizaron revisiones en aulas y pertenencias de los estudiantes, sin que hasta el momento se haya detectado algún objeto que represente riesgo.

La directiva detalló que, debido a los protocolos, el personal escolar no puede realizar revisiones de manera directa, por lo que la participación de padres de familia es fundamental para aplicar este tipo de operativos, considerados el primer filtro de seguridad.

Además, se reforzaron otras medidas como el uso de detectores de metales y la notificación inmediata a autoridades educativas, a quienes se envían evidencias del cumplimiento del protocolo.

Hernández González subrayó la importancia de que los padres revisen las mochilas de sus hijos y supervisen el contenido que consumen en redes sociales, ya que este tipo de retos puede escalar y representar riesgos reales dentro de las escuelas.

La directora reiteró que se trata de un hecho aislado dentro de una institución con buen desempeño académico y disciplina, pero insistió en que no se puede minimizar, por lo que continuarán las acciones preventivas para garantizar la seguridad de estudiantes y personal docente.

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