Recolectan firmas para proteger la Alameda de Saltillo

Un grupo de ciudadanos de Saltillo se reúne por las tardes en la Alameda Zaragoza con el propósito de recolectar firmas en contra de la posible construcción de una concha acústica en este espacio público.

De acuerdo con los participantes, su intención es manifestar que el proyecto de rehabilitación de la Alameda debe conservar su esencia y evitar estructuras que alteren la naturaleza y el valor histórico del lugar.

“Nos preocupa que se quiera imponer una obra que cambie la imagen tradicional de la Alameda. Este sitio es un pulmón de la ciudad y debe privilegiarse el área verde”, comentó una de las ciudadanas que participa en la recolección.

Otro de los vecinos señaló que la iniciativa no busca oponerse a la rehabilitación, sino que se mantenga un equilibrio: “Estamos de acuerdo en que se le dé mantenimiento, que se arreglen los caminos y se cuide el arbolado, pero una concha acústica no es necesaria en este punto”.

Los inconformes señalaron que su petición será entregada a las autoridades municipales como parte del proceso de consulta ciudadana que se lleva a cabo en torno a la renovación de este sitio emblemático.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, ha declarado previamente que aún no existe un diseño final del proyecto y que se tomarán en cuenta las opiniones de la ciudadanía antes de definir obras específicas.

“Lo que queremos es que se nos escuche, que quede constancia de que la gente prefiere conservar la Alameda como está. Este lugar es parte de la historia de Saltillo y no debe convertirse en un espacio de espectáculos”, expresó otro de los ciudadanos.

Según los organizadores de la recolección de firmas, la respuesta ha sido positiva y cada tarde más personas se acercan a sumarse, lo que refleja el interés de la comunidad en participar en las decisiones sobre la transformación de los espacios públicos.

