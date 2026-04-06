¿Quién es Mary Carmen, actual pareja de Alberto 'N' 'El Patrón?

Mary Carmen Rodríguez Lucero es una ciclista mexicana que ha participado en competencias de alto rendimiento y que recientemente ha sido mencionada en el entorno mediático por su relación con el luchador Alberto del Río 'El Patrón', luego de que fuera detenido en San Luis Potosí por violencia doméstica.

¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero?

Originaria de San Luis Potosí, Mary Carmen Rodríguez Lucero se ha desempeñado como ciclista de alto rendimiento, participando en eventos como el Gran Premio Potosí, así como en competencias internacionales tipo Gran Fondo.

Entre sus resultados deportivos destaca su participación en carreras realizadas entre 2022 y 2024, donde logró posicionarse dentro de su categoría y aparecer en clasificaciones generales femeninas, lo que le permitió consolidar su actividad dentro del ciclismo competitivo.

Además de su faceta deportiva, en sus redes sociales comparte aspectos de su vida cotidiana, incluyendo entrenamientos, viajes y momentos personales, donde también muestra su rol como madre.

¿Cuál es su relación con Alberto del Río?

La relación entre Mary Carmen Rodríguez Lucero y Alberto del Río comenzó a hacerse pública en 2024, cuando ambos empezaron a compartir imágenes juntos en redes sociales.

Desde entonces, han difundido contenido de viajes y actividades en pareja en distintos destinos internacionales y dentro de México.

En ese mismo periodo, la presencia de Mary Carmen en el entorno del luchador se volvió constante, acompañándolo en diferentes momentos personales y profesionales.

Actividad actual y presencia en redes

En plataformas digitales, Mary Carmen continúa compartiendo contenido relacionado con su actividad deportiva y vida personal, donde mantiene interacción con seguidores interesados en el ciclismo y el entrenamiento físico.

También ha difundido publicaciones vinculadas a proyectos en los que participa Alberto del Río, lo que refleja cercanía dentro de su relación.

Su presencia pública, sin embargo, se mantiene principalmente enfocada en el ámbito deportivo, con menor exposición en temas ajenos a esa actividad.

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