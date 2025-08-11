Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_11_at_5_38_08_PM_28e187b557
Coahuila

Registra Libramiento Norponiente casi 10 accidentes en 2025

En lo que va del año, en la vialidad ubicada en Ramos Arizpe se han registrado nueve accidentes, con saldo de cinco personas fallecidas y tres lesionados

  • 11
  • Agosto
    2025

El Libramiento Norponiente se ha convertido en una de las vialidades más peligrosas de la región sureste, luego de que en lo que va de este 2025 se han registrado nueve accidentes, con saldo de cinco personas fallecidas y tres lesionados, advirtió el director de Protección Civil municipal, Francisco Sánchez.

El funcionario alertó que, además de la frecuencia de accidentes, la magnitud del riesgo es mayor por el tipo de carga que circula. Tráileres con doble semirremolque y tanques de hidrocarburos transitan diariamente por esta vía. 

Un ejemplo reciente fue el accidente de un camión que transportaba 60 mil litros de diésel, cuyo incendio requirió la intervención de bomberos de Ramos Arizpe y Saltillo, luego de que el conductor de la unidad chocara de frente contra otro tráiler de doble plataforma y ambos conductores perdieran la vida en el lugar. 

Sánchez señaló que el libramiento presenta deficiencias estructurales graves: es angosto, cuenta con solo dos carriles —uno por sentido—, carece de acotamientos y de barreras de separación, lo que incrementa las probabilidades de choques frontales y volcaduras.

Además, su trazo pasa a escasos metros de viviendas, lo que representa un riesgo mayor. 

“Una volcadura de un vehículo con gas LP, diésel o gasolina podría alcanzar zonas habitadas y provocar una tragedia de gran magnitud”, advirtió, en relación con la cercanía de la vía con la colonia Parajes de los Pinos. 

El titular de Protección Civil consideró urgente que se evalúe una ampliación y modernización de la vialidad para que cumpla con las condiciones mínimas de seguridad y evite más víctimas. Mientras tanto, el libramiento sigue siendo la principal ruta para conectar la autopista de cuota y libre Saltillo-Monterrey con Ramos Arizpe hacia Zacatecas y Torreón, sin que existan medidas preventivas adicionales.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_11_at_6_32_06_PM_b34a5f84fa
Regresa Ballet Folklórico de la UAdeC tras gira por Italia
Whats_App_Image_2025_08_11_at_5_45_33_PM_789ae87730
'El 80% de casos de sarampión son importados', dice Salud estatal
a069312b_33c5_4e5c_9f85_c188c4debeb1_87a1371de1
Ramos Arizpe se prepara para el Ramos Fest 2025
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_a8277b1bfc
Madonna urge al papa León XIV a ir a Gaza: 'salve a los niños'
INFO_7_UNA_FOTO_10_bb19bc9f96
Mueren dos perros en incendio en la colonia La Reforma
INFO_7_VERTICAL_860eadfb0d
Hallan sin vida a un puma atropellado en la Carretera Nacional
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×