Registra Libramiento Norponiente casi 10 accidentes en 2025

El Libramiento Norponiente se ha convertido en una de las vialidades más peligrosas de la región sureste, luego de que en lo que va de este 2025 se han registrado nueve accidentes, con saldo de cinco personas fallecidas y tres lesionados, advirtió el director de Protección Civil municipal, Francisco Sánchez.

El funcionario alertó que, además de la frecuencia de accidentes, la magnitud del riesgo es mayor por el tipo de carga que circula. Tráileres con doble semirremolque y tanques de hidrocarburos transitan diariamente por esta vía.

Un ejemplo reciente fue el accidente de un camión que transportaba 60 mil litros de diésel, cuyo incendio requirió la intervención de bomberos de Ramos Arizpe y Saltillo, luego de que el conductor de la unidad chocara de frente contra otro tráiler de doble plataforma y ambos conductores perdieran la vida en el lugar.

Sánchez señaló que el libramiento presenta deficiencias estructurales graves: es angosto, cuenta con solo dos carriles —uno por sentido—, carece de acotamientos y de barreras de separación, lo que incrementa las probabilidades de choques frontales y volcaduras.

Además, su trazo pasa a escasos metros de viviendas, lo que representa un riesgo mayor.

“Una volcadura de un vehículo con gas LP, diésel o gasolina podría alcanzar zonas habitadas y provocar una tragedia de gran magnitud”, advirtió, en relación con la cercanía de la vía con la colonia Parajes de los Pinos.

El titular de Protección Civil consideró urgente que se evalúe una ampliación y modernización de la vialidad para que cumpla con las condiciones mínimas de seguridad y evite más víctimas. Mientras tanto, el libramiento sigue siendo la principal ruta para conectar la autopista de cuota y libre Saltillo-Monterrey con Ramos Arizpe hacia Zacatecas y Torreón, sin que existan medidas preventivas adicionales.

