EH_UNA_FOTO_1_8b9f8e6f06
Tamaulipas

Tamaulipas refuerza vigilancia por virus invernales: Salud

La Secretaría de Salud de Tamaulipas mantiene vigilancia epidemiológica por la influenza A(H3N2). Autoridades llaman a completar esquemas de vacunación

  • 16
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) mantiene activos los protocolos de vigilancia epidemiológica ante la circulación de virus propios de la temporada invernal, entre ellos la influenza A(H3N2), informó el titular del sector, Vicente Joel Hernández Navarro.

El funcionario explicó que se trata de un subtipo estacional que circula cada año a nivel mundial y que suele incrementar su presencia durante el invierno, particularmente en el hemisferio norte.

En el caso de México, precisó, el nivel de riesgo se mantiene de bajo a moderado.

Llamado a reforzar la vacunación

Ante el aumento de la movilidad por las vacaciones y la cercanía con Estados Unidos, Hernández Navarro exhortó a la población a completar sus esquemas de vacunación, especialmente a niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

La campaña nacional de vacunación, vigente de octubre de 2025 a abril de 2026, contempla la aplicación de biológicos contra influenza, neumococo y COVID-19 como principal estrategia de prevención.

El secretario de Salud señaló que, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se mantiene un monitoreo constante y análisis epidemiológico para la detección oportuna de posibles casos.

Recordó que en temporadas invernales anteriores se han registrado miles de contagios a nivel nacional, por lo que insistió en no bajar la guardia y adoptar medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas en lugares concurridos y la vacunación.

Influenza estacional, bajo observación internacional

A nivel global, la actividad de la influenza estacional ha mostrado un repunte desde agosto de este año, con un incremento notable en la positividad de casos hacia finales de noviembre.

En Estados Unidos, las autoridades sanitarias han reportado cientos de miles de contagios durante 2025, con miles de hospitalizaciones asociadas.

Por su parte, las autoridades de salud reiteraron que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir riesgos y evitar complicaciones durante la temporada invernal.

 

 

 


