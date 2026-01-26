Podcast
Coahuila

Servicios de limpieza operan con normalidad pese al frío

El Municipio de Saltillo mantiene rutas de recolección y limpieza sin cambios pese a bajas temperaturas; sólo se ajustan labores de pintura por el clima

La recolección de basura y los servicios de limpieza urbana en Saltillo operan con normalidad, a pesar de las bajas temperaturas registradas en la ciudad durante los últimos días, informó Aníbal Soberon  , director de Servicios Municipales.

El funcionario detalló que las rutas de recolección comenzaron operaciones desde las 6:30 de la mañana, mientras que las cuadrillas de barrido manual iniciaron actividades desde las 5:30 horas, sin que el frío haya obligado a suspender o modificar los horarios establecidos.

Precisó que la generación de residuos domiciliarios se mantiene en niveles habituales, ya que la población continúa sacando su basura de forma regular.

Además del servicio de recolección, las áreas de barrido manual, papeleo y embellecimiento urbano continúan activas.

Únicamente las labores de pintura se ajustan de manera temporal cuando las condiciones climatológicas no lo permiten, reanudándose en cuanto mejora la temperatura.

Soberón explicó que durante los días con viento y bajas temperaturas se ha detectado mayor dispersión de basura en calles y bulevares, lo que ha requerido el envío de cuadrillas especiales para su retiro, principalmente en sectores del sur de la ciudad.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar los horarios de recolección y evitar tirar basura o escombro en la vía pública o terrenos baldíos, ya que estas prácticas generan reportes y pueden derivar en sanciones.

Señaló que el objetivo es mantener a Saltillo limpio y ordenado, conforme a las indicaciones del alcalde Javier Díaz González, incluso durante la temporada invernal.

