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Coahuila

Reportan saldo blanco en Ramos Arizpe tras Semana Santa

Las celebraciones de Semana Santa concluyeron con saldo blanco, pese a la alta concentración de personas en ejidos, presas y espacios recreativos

  • 06
  • Abril
    2026

Las celebraciones de Semana Santa en Ramos Arizpe concluyeron con saldo blanco, pese a la alta concentración de personas en ejidos, presas y espacios recreativos durante el fin de semana.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que más de 130 elementos de distintas corporaciones participaron en el operativo de seguridad, lo que permitió mantener el orden en eventos masivos como bailes y fiestas en comunidades rurales.

Detalló que no se registraron incidentes graves, riñas ni accidentes de consideración, aun cuando en los eventos se permitió la venta de bebidas alcohólicas, lo que representaba un riesgo adicional.

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Las actividades se desarrollaron en ejidos como Paredón, Fraustro, Las Encinas, Santo Domingo, La Leona y Estación Higo, donde se reportó una importante asistencia sin alteraciones mayores al orden público.

En espacios turísticos como la presa Palo Blanco también se registró alta afluencia, con medidas preventivas para evitar que visitantes ingresaran al agua, al tratarse de una zona no apta para nadar.

El edil señaló que durante el fin de semana se contabilizó la visita de entre 40 mil y 50 mil personas en distintos puntos del municipio, lo que generó un impacto directo en la actividad comercial.

Indicó que el consumo en tiendas, eventos, alimentos y servicios dejó una derrama estimada entre 10 y 15 millones de pesos, beneficiando principalmente a habitantes de comunidades rurales.

Además, destacó la implementación de contenedores de basura en accesos a ejidos, lo que permitió reducir la acumulación de residuos en carreteras y mejorar las condiciones de limpieza en la zona.

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Autoridades municipales señalaron que el resultado del operativo se debió a la coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales, así como a la participación de la ciudadanía.

El municipio mantiene operativos activos durante la segunda semana del periodo vacacional, ante la expectativa de mantener la afluencia de visitantes en la región. 


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