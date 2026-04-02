Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_3237_bb231271ed
Coahuila

Admite Turismo Estatal precios altos en Cuatro Ciénegas

Dicha situación ha sido señalada por visitantes, incluidos habitantes cercanos que consideran alto el costo para acceder a espacios naturales de su región

  • 02
  • Abril
    2026

Visitar Cuatro Ciénegas durante Semana Santa puede representar un gasto cercano a los 700 pesos por persona solo en accesos a sus principales atractivos naturales, una situación que ya genera inconformidad entre turistas y habitantes de la región centro y cinco manantiales. 

La subsecretaria de Turismo en Coahuila, Martha Moncada, reconoció que el costo acumulado para ingresar a sitios como el Río Mezquites, las Dunas de Yeso, la Poza Azul y las Minas de Mármol y Las Playitas y otras áreas recreativas puede resultar elevado, especialmente para familias.

Dicha situación ha sido señalada por visitantes, incluidos habitantes cercanos que consideran alto el costo para acceder a espacios naturales dentro de su propia región. 

IMG_2507.jpeg

La funcionaria explicó  que estos sitios operan bajo esquemas de concesión dentro de un área natural protegida, lo que implica obligaciones de conservación y mantenimiento, pero también la necesidad de generar ingresos para su operación.

Sin embargo, admitió que actualmente no existen alternativas más económicas dentro de los mismos atractivos, lo que limita las opciones para quienes buscan visitar el destino con menor presupuesto.

Ante este panorama, informó que ya se realizan reuniones con concesionarios para analizar posibles esquemas que permitan reducir el impacto económico, particularmente en el caso de familias y visitantes locales. 

Entre las propuestas en análisis se contemplan promociones o tarifas diferenciadas para coahuilenses, con el objetivo de fomentar el turismo interno sin afectar la operación de los espacios.

IMG_2468.jpeg

En cuanto a la afluencia, estimó que durante el periodo vacacional podrían registrarse entre 20 mil y 30 mil visitantes, concentrados principalmente entre miércoles y sábado en Cuatrociénegas. 

Respecto a la oferta hotelera, reconoció que algunos establecimientos manejan tarifas elevadas, aunque aseguró que también existen opciones de distintos niveles, dependiendo del tipo de turismo que busca el visitante.

La funcionaria señaló que el reto será encontrar un equilibrio entre la consolidación de Cuatro Ciénegas como destino turístico y su accesibilidad económica, en un contexto donde la demanda continúa en aumento. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_85cbfbc0ec
Viacrucis de Iztapalapa como Patrimonio Cultural de la Humanidad
playa_bagdad_f781b13308
Preven repunte en ocupación hotelera en Matamoros
icv_cambio_de_horario_semana_santa_2f9b78572b
Anuncia el ICV horarios especiales por Semana Santa
publicidad

Últimas Noticias

image_3b8cccc71c
Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria
inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×