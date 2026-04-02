Admite Turismo Estatal precios altos en Cuatro Ciénegas

Visitar Cuatro Ciénegas durante Semana Santa puede representar un gasto cercano a los 700 pesos por persona solo en accesos a sus principales atractivos naturales, una situación que ya genera inconformidad entre turistas y habitantes de la región centro y cinco manantiales.

La subsecretaria de Turismo en Coahuila, Martha Moncada, reconoció que el costo acumulado para ingresar a sitios como el Río Mezquites, las Dunas de Yeso, la Poza Azul y las Minas de Mármol y Las Playitas y otras áreas recreativas puede resultar elevado, especialmente para familias.

Dicha situación ha sido señalada por visitantes, incluidos habitantes cercanos que consideran alto el costo para acceder a espacios naturales dentro de su propia región.

La funcionaria explicó que estos sitios operan bajo esquemas de concesión dentro de un área natural protegida, lo que implica obligaciones de conservación y mantenimiento, pero también la necesidad de generar ingresos para su operación.

Sin embargo, admitió que actualmente no existen alternativas más económicas dentro de los mismos atractivos, lo que limita las opciones para quienes buscan visitar el destino con menor presupuesto.

Ante este panorama, informó que ya se realizan reuniones con concesionarios para analizar posibles esquemas que permitan reducir el impacto económico, particularmente en el caso de familias y visitantes locales.

Entre las propuestas en análisis se contemplan promociones o tarifas diferenciadas para coahuilenses, con el objetivo de fomentar el turismo interno sin afectar la operación de los espacios.

En cuanto a la afluencia, estimó que durante el periodo vacacional podrían registrarse entre 20 mil y 30 mil visitantes, concentrados principalmente entre miércoles y sábado en Cuatrociénegas.

Respecto a la oferta hotelera, reconoció que algunos establecimientos manejan tarifas elevadas, aunque aseguró que también existen opciones de distintos niveles, dependiendo del tipo de turismo que busca el visitante.

La funcionaria señaló que el reto será encontrar un equilibrio entre la consolidación de Cuatro Ciénegas como destino turístico y su accesibilidad económica, en un contexto donde la demanda continúa en aumento.

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