Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_shakira_anitta_efc78767b2
Escena

Shakira colaborará en nuevo álbum de Anitta, 'Equilibrivm'

La intérprete colombiana hará un dueto con la brasileña en el tema 'Choka choka' del nuevo disco que saldrá el 16 de abril

  • 06
  • Abril
    2026

Shakira vende y Anitta lo sabe, al grado de que la cantante colombiana tendrá una participación en una de las canciones de su próximo álbum, "Equilibrivm".

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete brasileña compartió la noticia de la participación de Shakira en su nuevo proyecto, el cual saldrá el próximo 16 de abril y tendrá interpretaciones en portugués, español e inglés.

"No tienen idea de lo feliz que estoy de anunciar esta colaboración de mi álbum Equilibrivm", afirmó en una publicación en la que etiquetó a Shakira.

Dentro de la misma publicación, Anitta reveló que la canción en la que participará Shakira llevará por nombre "Choka choka".

Tras darse a conocer esta noticia, los fans de ambas cantantes comenzaron a especular sobre la posibilidad de que ambas interpreten dicho tema durante el concierto gratuito de Shakira el próximo 2 de mayo en la playa de Copacabana de Río de Janeiro.

El nuevo trabajo, cuyo título estilizado resalta en 'EquilibrIVm' el número romano "IV" en alusión a su cuarto álbum orientado al mercado global, incluye canciones en portugués, español e inglés, en línea con la estrategia internacional que la artista ha consolidado en los últimos años.

Según la información ya divulgada por los productores, el disco será presentado en dos fases. La primera estará enfocada en el público brasileño, con temas inéditos en portugués que exploran géneros como el funk, la samba y el reggae.

Además, entre las colaboraciones confirmadas para las canciones en portugués figuran artistas como Luedji Luna y Rincon Sapiência.

Este nuevo proyecto de la brasileña llega dos años después de "Funk Generation", además de que su lanzamiento podría generar su consolidación a nivel internacional, pues Anitta es considerada actualmente una de las principales figuras del pop latino y brasileño.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_07_at_12_41_48_AM_0e8fd1531f
NL se posiciona como socio estratégico de Nissan en innovación
668421552_1516930393137704_3834329244630540842_n_3c386e3ca7
Busca Nuevo León inversión de Mitsubishi y fortalece lazos
IMG_1755_283808b625
Refuerzan operativo de seguridad en Saltillo durante Semana Santa
publicidad

Últimas Noticias

donald_trump_acepta_prorroga_acuerdo_paz_f8911e864a
Trump acepta alto al fuego por dos semanas para negociar con Irán
Quien_es_quien_en_la_Suprema_Corte_de_Justicia_de_la_Nacion_18425ab8b4
Avala SCJN a UIF bloquear cuentas sin orden judicial
5210ee3c_976d_4411_a766_b8d079ed8ec3_10ab06413f
Operativo de Semana Santa en Arteaga deja saldo blanco
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_05_at_4_41_45_PM_2_0a64901be4
Continúa búsqueda de hombre desaparecido en laguneta de Matamoros
inter_artemis_netflix_75ca9da70a
Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II
publicidad
×