Shakira colaborará en nuevo álbum de Anitta, 'Equilibrivm'

Shakira vende y Anitta lo sabe, al grado de que la cantante colombiana tendrá una participación en una de las canciones de su próximo álbum, "Equilibrivm".

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete brasileña compartió la noticia de la participación de Shakira en su nuevo proyecto, el cual saldrá el próximo 16 de abril y tendrá interpretaciones en portugués, español e inglés.

"No tienen idea de lo feliz que estoy de anunciar esta colaboración de mi álbum Equilibrivm", afirmó en una publicación en la que etiquetó a Shakira.

Dentro de la misma publicación, Anitta reveló que la canción en la que participará Shakira llevará por nombre "Choka choka".

Tras darse a conocer esta noticia, los fans de ambas cantantes comenzaron a especular sobre la posibilidad de que ambas interpreten dicho tema durante el concierto gratuito de Shakira el próximo 2 de mayo en la playa de Copacabana de Río de Janeiro.

El nuevo trabajo, cuyo título estilizado resalta en 'EquilibrIVm' el número romano "IV" en alusión a su cuarto álbum orientado al mercado global, incluye canciones en portugués, español e inglés, en línea con la estrategia internacional que la artista ha consolidado en los últimos años.

Según la información ya divulgada por los productores, el disco será presentado en dos fases. La primera estará enfocada en el público brasileño, con temas inéditos en portugués que exploran géneros como el funk, la samba y el reggae.

Además, entre las colaboraciones confirmadas para las canciones en portugués figuran artistas como Luedji Luna y Rincon Sapiência.

Este nuevo proyecto de la brasileña llega dos años después de "Funk Generation", además de que su lanzamiento podría generar su consolidación a nivel internacional, pues Anitta es considerada actualmente una de las principales figuras del pop latino y brasileño.

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