Ruta intermunicipal Saltillo–Ramos se extenderá hasta UAdeC

El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que la nueva ruta intermunicipal gratuita entre Saltillo y Ramos Arizpe se extenderá hasta Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en Arteaga con el fin de facilitar el traslado de estudiantes y mejorar la conectividad en la región Sureste.

El mandatario explicó que esta ampliaciónpermitirá beneficiar a más jóvenes universitarios y subrayó que la ruta busca convertirse en un programa social de gran alcance, al reducir los costos de traslado para miles de familias.

Jiménez Salinas detalló que el proyecto se diseña en coordinación con los alcaldes de Saltillo, Javier Díaz González, y de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, además de la administración universitaria encabezada por el rector Octavio Pimentel.

La nueva ruta intermunicipal se integrará a un sistema de transporte gratuito con unidades modernas, seguras y de bajas emisiones, similar al que ya opera en Ramos Arizpe.

En su primera etapa, conectará puntos estratégicos de Saltillo y Ramos, para luego extenderse hacia la UAdeC.

El gobernador adelantó que en octubre se presentarán los detalles completos del servicio, que formará parte de un modelo integral de movilidad para la zona metropolitana.

Este proyecto da seguimiento al anuncio realizado semanas atrás, cuando se informó sobre la planeación de un transporte intermunicipal gratuito que conectará centros escolares, industriales y habitacionales, con la finalidad de consolidar un esquema metropolitano de movilidad en la región sureste de Coahuila.

