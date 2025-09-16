Cerrar X
Coahuila

Saldo blanco en Ramos Arizpe durante las fiestas patrias

Más de 25 mil personas participaron en las celebraciones del Grito de Independencia en la Plaza Principal de Ramos Arizpe

  • 16
  • Septiembre
    2025

Más de 25 mil personas participaron en las celebraciones del Grito de Independencia en la Plaza Principal de Ramos Arizpe, en un ambiente de seguridad y convivencia familiar que dejó saldo blanco, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El evento se desarrolló en completo orden, con un dispositivo de más de 150 elementos de la Policía Municipal, apoyados por fuerzas estatales, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), lo que permitió garantizar tranquilidad a los asistentes.

“Gracias a nuestras corporaciones y al buen comportamiento de la ciudadanía, logramos un saldo blanco que demuestra, una vez más, que en Ramos Arizpe somos grandes anfitriones y sabemos celebrar en unidad”, señaló el presidente municipal.

La velada incluyó presentaciones de la Compañía Folklórica Raíces, la cantante Mónica Durón y el Mariachi Herencia de Saltillo, además del espectáculo estelar de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, que puso a cantar y bailar a miles hasta la medianoche.

El Gobierno Municipal agradeció la participación de la ciudadanía y destacó que este tipo de celebraciones reafirman la vocación de Ramos Arizpe como un lugar de encuentro, orgullo y tradición nacional.

