Saltillo busca consolidarse como subsede del Mundial 2026

La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de la región Sureste, encabezada por Enrique López Aguirre, afina los detalles para que la ciudad sea oficialmente considerada como subsede turística durante el Mundial de Futbol 2026, aprovechando su cercanía con Monterrey, una de las sedes confirmadas por la FIFA.

López Aguirre adelantó que en las próximas dos semanas sostendrán una reunión clave con la autoridad municipal y representantes de Monterrey para concretar un convenio que permita a la capital coahuilense integrarse en la promoción oficial del torneo.

El acuerdo busca no solo atraer visitantes en los días de partido, sino también extender su estadía entre dos y cuatro noches adicionales para disfrutar de la oferta cultural y gastronómica de la ciudad, incluyendo museos, viñedos y restaurantes.

El plan contempla colocar el logotipo de la FIFA en materiales de promoción y habilitar sistemas de reservaciones que incluyan a Saltillo como opción de hospedaje para los viajeros.

Actualmente, la región cuenta con 3 mil 825 habitaciones y se espera llegar a 4 mil 100 para abril de 2026, con capacidad de destinar entre el 25 y el 50 por ciento del inventario hotelero a grupos relacionados con el evento.

De acuerdo con el presidente de la OCV, Monterrey ya registra una ocupación del 40% para las fechas mundialistas, lo que anticipa un “efecto derrame” hacia Saltillo.

Se prevé que desde enero de 2026 comiencen a recibirse reservas de visitantes, no solo por el evento deportivo, sino también por viajes de negocios que coincidan con las mismas fechas.

La estrategia incluye coordinarse con cámaras empresariales y asociaciones como Canirac para “vestir la ciudad” con temática mundialista y ofrecer descuentos en museos y atractivos turísticos a quienes asistan a los partidos. Además, se contempla proyectar los encuentros en pantallas gigantes durante eventos masivos en la ciudad.

Aunque la logística apunta a que los equipos y jugadores permanezcan en Monterrey, López Aguirre explicó que se buscará atraer a personal técnico, médico y de producción de las delegaciones, así como a aficionados de diferentes países, dependiendo de las selecciones que jueguen en México.

