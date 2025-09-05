Cerrar X
Nacional

Desplegará Ejército de México escudo antidrones en Mundial 2026

El Ejército mexicano anunció la activación de un grupo especial antidrones para proteger a jugadores, aficionados y medios de comunicación durante el Mundial

  • 05
  • Septiembre
    2025

Con miras al Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, el Ejército mexicano anunció la puesta en marcha de un grupo especial antidrones para salvaguardar la seguridad de los asistentes y participantes.

El coronel Vicente Jerónimo Gamboa Escobar, del Grupo de Respuesta a Emergencias, detalló que se desplegarán sistemas de detección e inhibición de drones en estadios, hoteles, aeropuertos y espacios masivos como los fan fests.

Dicha medida tiene como fin neutralizar cualquier dron que no cuente con plan de vuelo autorizado por la Agencia Federal de Aviación Civil. Los aficionados extranjeros recibirán orientación en aeropuertos sobre cómo tramitar los permisos correspondientes.

Gamboa advirtió que, sin excepción, todo dron que vuele sin autorización será bloqueado, incluso aquellos con permiso, pero que incumplan la norma, serán dirigidos a zonas de aterrizaje controladas para evitar riesgos.

Tres tipos de sistemas en operación

Por su parte, el capitán José Alfredo Lara Álvarez, ingeniero en comunicaciones y electrónica, explicó que se utilizarán sistemas fijos, semifijos y portátiles, capaces de adaptarse a distintas necesidades operativas.

Los dispositivos detectan drones sospechosos y bloquean su comunicación con el operador, lo que provoca que desciendan o regresen a un punto seguro.

Coordinación trinacional para blindar el Mundial

En agosto, México, Estados Unidos y Canadá llevaron a cabo en la Ciudad de México la primera Reunión de Coordinación Trilateral de Alto Nivel enfocada en la seguridad del torneo.

Participaron representantes diplomáticos y de seguridad de los tres países, entre ellos el canciller Juan Ramón de la Fuente, la representante para la Copa Mundial Gabriela Cuevas, y el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay.

El encuentro permitió definir estrategias conjuntas para enfrentar las amenazas de sistemas aéreos no tripulados (UAS) durante la justa deportiva más importante del mundo.

 


Comentarios

Etiquetas:
