Detectan puntos clandestinos de trasiego de gas en la CDMX

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, informó ante el Congreso de Ciudad de México que se han detectado puntos clandestinos donde se realiza trasiego de gas en la entidad, aunque evitó precisar el número y la ubicación de estos sitios.

Durante su comparecencia como parte de la glosa del primer Informe de gobierno, la funcionaria advirtió que todos los días se registran entre 10 y 20 incidentes relacionados con gas, como fugas, conatos de incendio y explosiones.

Llamó a las alcaldías a reforzar la vigilancia e identificar los lugares que operan sin autorización, además de difundir medidas preventivas entre la población.

Urzúa subrayó la necesidad de reemplazar tanques estacionarios cada 10 años y válvulas cada siete, sin importar su estado aparente, y pidió mayor corresponsabilidad ciudadana para reducir riesgos.

Recordó que tras el accidente del 10 de septiembre en el distribuidor vial La Concordia, se implementaron mecanismos más estrictos para el transporte de sustancias peligrosas y se preparan nuevas especificaciones técnicas para el manejo y distribución de gas natural y LP.

En otro tema, al referirse al caso del pozo contaminado en Benito Juárez, precisó que el hallazgo de una sustancia degradada de la familia de los aceites, que dejó de producirse hace más de 40 años, sugiere una filtración proveniente de una antigua empresa industrial.

La titular de Protección Civil destacó que en el último año se atendieron 5 mil 911 emergencias, con un incremento del 71% en alertas rojas por lluvias y la emisión de cinco alertas púrpura, reflejo del impacto del cambio climático en la ciudad.

Además, anunció que se trabaja en un plan especial de protección civil para el Mundial de Futbol 2026, que se realizará en plena temporada de lluvias y en una zona sísmica.

