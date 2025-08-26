Cerrar X
Coahuila

Saltillo inaugura pozo 'El Paraíso Dos' para mejorar abasto

Con inversión de $2,1 mdp, el nuevo pozo aportará ocho lps y beneficiará a más de 10 mil habitantes de colonias como Bugambilias, Praderas y Los Cerritos

  • 26
  • Agosto
    2025

Como parte de la estrategia para fortalecer el suministro de agua potable en la ciudad, autoridades municipales y directivos de Aguas de Saltillo (Agsal) pusieron en marcha el pozo “El Paraíso Dos”, ubicado en el parque homónimo de la colonia La Aurora.

Esta acción forma parte de los esfuerzos impulsados por el alcalde Javier Díaz González para garantizar un mejor servicio en todos los sectores de Saltillo.

El nuevo pozo contribuirá con un caudal de ocho litros por segundo, beneficiando directamente a más de 10 mil habitantes de colonias como Los Cerritos, Magisterio, Praderas, Bugambilias y Avícola. Iván José Vicente García, titular de Aguas de Saltillo, destacó que esta obra representa un avance importante en el abastecimiento de agua para la población.

WhatsApp Image 2025-08-26 at 7.14.31 PM.jpeg

Con una inversión de 2.1 millones de pesos, el proyecto también contempló la instalación de una línea de polietileno de 600 metros para conectar el pozo a la red general de distribución.

Esta puesta en marcha reafirma el compromiso del Gobierno Municipal para mejorar la infraestructura hidráulica y atender las necesidades de los saltillenses.


