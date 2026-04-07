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Coahuila

Saltillo limpia callejones, pero basura regresa a los pocos días

La acumulación de desechos reapareció poco tiempo después de los trabajos de limpieza, evidenciando una constante reincidencia en el abandono de residuos

  • 07
  • Abril
    2026

La limpieza de callejones en Saltillo enfrenta un problema que va más allá de la recolección: espacios intervenidos por el municipio vuelven a llenarse de basura en cuestión de días, lo que ha obligado a reforzar sanciones y promover la denuncia ciudadana.

En la colonia Morelos, uno de los sectores intervenidos recientemente, la acumulación de desechos reapareció poco tiempo después de los trabajos de limpieza, evidenciando una constante reincidencia en el abandono de residuos.

Vecinos del sector advierten que no se trata de falta de servicio, sino de hábitos arraigados. Maritza Rodríguez, habitante de la zona, señaló que hace apenas mes y medio se realizó una campaña similar con apoyo municipal, pero la situación volvió a repetirse.

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Indicó que la recolección de basura en el sector es constante y puntual, por lo que el problema radica en que algunas personas siguen utilizando los callejones como tiraderos clandestinos, pese a contar con el servicio regular.

Además del impacto visual, los vecinos alertan sobre riesgos sanitarios. La acumulación de residuos ha generado presencia de fauna nociva como ratas y otros animales que terminan ingresando a las viviendas cercanas.

A esto se suma una práctica aún más riesgosa: la quema de basura. Habitantes aseguran haber detectado a personas —incluso pepenadores— que prenden fuego a los desechos, lo que incrementa el riesgo de incendios y contaminación.

Ante esta situación, algunos vecinos han optado por instalar cámaras de vigilancia en sus negocios para identificar a quienes arrojan basura o provocan estos incendios, aunque hasta ahora no han logrado ubicarlos plenamente.

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El municipio, por su parte, anunció que aplicará multas contra quienes sean sorprendidos tirando basura o escombro, además de fortalecer mecanismos de denuncia ciudadana para frenar estas prácticas.

Autoridades reconocen que el problema ya no es únicamente operativo, sino social: la limpieza de estos espacios depende tanto de la intervención gubernamental como de la corresponsabilidad de la comunidad.

Mientras tanto, en sectores como la Morelos, el reto continúa: mantener limpios los callejones en una dinámica donde la basura regresa más rápido de lo que puede ser retirada.


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