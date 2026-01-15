Podcast
Nuevo León

Verifica Adrián de la Garza avance en obras de la Genaro Garza

  • 15
  • Enero
    2026

Con el objetivo de dignificar los espacios públicos y mejorar la infraestructura básica en las zonas populares de la ciudad, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, supervisó este jueves el avance de dos obras clave en la colonia Genaro Vázquez, las cuales presentan un progreso conjunto superior al 67%.

Acompañado por el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, el edil recorrió los frentes de trabajo que suman una inversión total de 47 millones de pesos, enfocados en la recreación ciudadana y el saneamiento hidráulico.

Un nuevo pulmón social: Parque Lineal No Reelección

El proyecto más emblemático es la intervención del Parque Lineal sobre la avenida No Reelección. Con una superficie de casi cinco mil metros cuadrados y una inversión de 30 millones de pesos, la obra registra un 55 por ciento de avance.

Este espacio ha sido diseñado bajo una estrategia de sostenibilidad e inclusión, y contará con:

GENARO VAZQUEZ 1.jpeg

  • Deporte: Cancha polivalente, cancha de fútbol 5, vitapista y tres zonas de ejercitadores.
  • Convivencia: Áreas de juegos infantiles, zona para mascotas, ocho mesas para picnic y 50 bancas metálicas.
  • Infraestructura: Andadores de concreto, dos explanadas y cuatro techumbres.
  • Medio Ambiente: Reforestación con 50 árboles nativos de la región.

Se estima que esta obra beneficiará de forma directa a más de 5,000 habitantes, fomentando la interacción social y el equilibrio ambiental en el sector.

Infraestructura básica: Drenaje y seguridad

A la par del parque, el municipio trabaja en la modernización de la red de drenaje sanitario, una obra que ya alcanza el 80 por ciento de ejecución.

GENARO VÁZQUEZ 2.jpeg

Con una inversión de 17 millones de pesos, los trabajos incluyen la reposición de 380 metros lineales de tubería, instalación de 45 descargas sanitarias, colocación de nuevo alumbrado público y la construcción de 700 metros cuadrados de andadores de concreto hidráulico con barandales de protección para la seguridad de los peatones.

"Estas acciones forman parte de la estrategia municipal para garantizar áreas públicas inclusivas, sostenibles y funcionales", destacaron las autoridades durante el recorrido.

Con estos proyectos, el Gobierno de Monterrey busca cerrar brechas de desigualdad urbana, transformando baldíos o zonas deterioradas en puntos de encuentro seguros para las familias regiomontanas.


