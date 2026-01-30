Zuria Vega y Alberto Guerra celebran 13 años y desmienten rumores

En los días próximos se cumplirán 13 años de que los actores Zuria Vega y Alberto Guerra fueron flechados por Cupido, en la boda de un amigo, y al paso de los años siguen juntos, felices y divertidos viendo los chismes que les inventan.

Que si él le fue infiel con la cantante Madonna, que si ella no para de trabajar y no lo ve, que si no conviven como pareja de tanto trabajo que tienen; en fin, se ha dicho de todo sobre ellos, pero nada es cierto, aseguró la pareja.

La actriz habló de su matrimonio y de cómo ha evolucionado su relación y su vida, ahora que sus hijos están más grandes, y cómo manejan los dimes y diretes en torno a su matrimonio.

La hija de Gonzalo Vega compartió cómo ha reinterpretado el refrán que reza "detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer".

"Más bien yo diría: al lado de un gran hombre hay una gran mujer y al lado de una gran mujer hay un gran hombre", dijo haciendo referencia a la equidad que manejan en su hogar.

"De hecho, ya viene nuestro aniversario; 13 años es un chorro. No solemos hacer algo en especial, veremos qué pasa, también estamos con nuestros hijos y siempre es una fecha bonita para recordar el porqué uno elige estar con la persona", expresó.

Cuando se le pidió revelar el "secreto" para mantener un matrimonio exitoso, no dudó en mostrar una gran sonrisa.

"Si yo tuviera esa respuesta, me haría millonaria y no estaría aquí, porque creo que es la respuesta que todo el mundo quiere tener, pero si a mí me preguntan una palabra que resume, para mí el matrimonio es voluntad".

En su caso, hacer equipo y ser parejos les ha funcionado en su matrimonio.

“Los dos trabajamos igual de duro, nosotros tenemos una vida completamente equitativa; hay momentos en que yo aporto más económicamente, hay momentos en los que ella aporta más, hay veces que emocionalmente ella aporta más, otros en los que yo, pero es así, eso es una pareja", comentó.

Comentarios