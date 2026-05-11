Crucero con brote de hantavirus deja Tenerife

El crucero MV Hondius abandonó este lunes el puerto de Granadilla, en Tenerife, luego de completar el desembarco de los últimos pasajeros y parte de su tripulación, tras el brote de hantavirus detectado a bordo durante su travesía internacional.

La embarcación zarpó pasadas las 19:00 horas con destino a Róterdam, en Países Bajos, donde será sometida a un proceso de desinfección.

Las últimas personas evacuadas fueron seis pasajeros y 20 tripulantes, quienes fueron trasladados en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia hasta el aeropuerto Tenerife Sur.

Desde ahí, dos vuelos fueron preparados con destino a Países Bajos. Uno para los tripulantes y otro para cuatro pasajeros australianos, un ciudadano neozelandés y un británico.

Más de 120 personas desembarcaron

Desde el inicio del operativo, el domingo, un total de 120 personas fueron evacuadas del barco, mientras otros 28 tripulantes ya habían partido previamente hacia territorio neerlandés.

El buque había permanecido fondeado en la entrada del puerto desde su llegada y fue reabastecido antes de reanudar su navegación.

El MV Hondius comenzó su recorrido el 20 de marzo desde Ushuaia, Argentina, en una expedición de 46 días con 149 pasajeros de 23 nacionalidades con destino final a las Islas Canarias.

El brote infeccioso se detectó tras la muerte, el 11 de abril, de un pasajero neerlandés de 70 años que había presentado fiebre días antes. Su esposa fue trasladada a Johannesburgo, donde falleció el 26 de abril también por hantavirus.

Posteriormente, un pasajero británico enfermó gravemente el 27 de abril y el 2 de mayo murió otra pasajera a bordo.

Ese mismo día se confirmó que las tres muertes estuvieron relacionadas con la cepa Andes del hantavirus, lo que llevó a alertar a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Después de que Cabo Verde negara el ingreso del barco a Praia por razones de seguridad el 3 de mayo, la OMS solicitó apoyo a España.

Aunque inicialmente hubo rechazo del Gobierno regional canario, el Ejecutivo español autorizó finalmente la llegada del crucero a Tenerife el 10 de mayo, permitiendo una operación internacional de evacuación coordinada.

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