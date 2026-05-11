Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
hantavirus_crucero_espana_2545a5ea24
Internacional

Crucero con brote de hantavirus deja Tenerife

El MV Hondius partió rumbo a Róterdam tras evacuar a pasajeros y parte de la tripulación en Tenerife por un brote que dejó tres fallecidos

  • 11
  • Mayo
    2026

El crucero MV Hondius abandonó este lunes el puerto de Granadilla, en Tenerife, luego de completar el desembarco de los últimos pasajeros y parte de su tripulación, tras el brote de hantavirus detectado a bordo durante su travesía internacional.

La embarcación zarpó pasadas las 19:00 horas con destino a Róterdam, en Países Bajos, donde será sometida a un proceso de desinfección.

Las últimas personas evacuadas fueron seis pasajeros y 20 tripulantes, quienes fueron trasladados en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia hasta el aeropuerto Tenerife Sur.

Desde ahí, dos vuelos fueron preparados con destino a Países Bajos. Uno para los tripulantes y otro para cuatro pasajeros australianos, un ciudadano neozelandés y un británico.

Más de 120 personas desembarcaron

Desde el inicio del operativo, el domingo, un total de 120 personas fueron evacuadas del barco, mientras otros 28 tripulantes ya habían partido previamente hacia territorio neerlandés.

oms-afirma-bajo-riesgo-por-hantavirus-pero-toman-precauciones.jpg

El buque había permanecido fondeado en la entrada del puerto desde su llegada y fue reabastecido antes de reanudar su navegación.

El MV Hondius comenzó su recorrido el 20 de marzo desde Ushuaia, Argentina, en una expedición de 46 días con 149 pasajeros de 23 nacionalidades con destino final a las Islas Canarias.

El brote infeccioso se detectó tras la muerte, el 11 de abril, de un pasajero neerlandés de 70 años que había presentado fiebre días antes. Su esposa fue trasladada a Johannesburgo, donde falleció el 26 de abril también por hantavirus.

oms-afirma-bajo-riesgo-por-hantavirus-pero-toman-precauciones.jpg

Posteriormente, un pasajero británico enfermó gravemente el 27 de abril y el 2 de mayo murió otra pasajera a bordo.

Ese mismo día se confirmó que las tres muertes estuvieron relacionadas con la cepa Andes del hantavirus, lo que llevó a alertar a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Después de que Cabo Verde negara el ingreso del barco a Praia por razones de seguridad el 3 de mayo, la OMS solicitó apoyo a España.

Aunque inicialmente hubo rechazo del Gobierno regional canario, el Ejecutivo español autorizó finalmente la llegada del crucero a Tenerife el 10 de mayo, permitiendo una operación internacional de evacuación coordinada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26132712078081_15c18d8de9
Paciente francesa con hantavirus está en estado crítico
EH_CONTEXTO_37_e4ec37baf2
Capitán del Hondius pide respeto a pasjeros tras hantavirus
oms_afirma_bajo_riesgo_por_hantavirus_pero_toman_precauciones_801a782cf7
OMS afirma bajo riesgo por hantavirus, pero toman precauciones
publicidad

Últimas Noticias

image_41d0f4bb45
Llevan Miguel Sánchez y Colosio jornada de salud a Zuazua
ramon_ayala_hijo_60f06d8fd0
Ramón Ayala rompe el silencio tras inicio de demanda en su contra
Alligator_Alcatraz_265e1442aa
Florida planea cerrar Alligator Alcatraz por costos de operación
publicidad

Más Vistas

cae_nl_lider_cartel_noreste_f25066ac1a
Confirma Harfuch captura de líder de célula criminal en NL
EH_MARCA_DE_AGUA_12_6eba59eb04
Violento desalojo a obreros de AHMSA deja detenidos y heridos
revela_argentina_mundalista_56dc05a1d4
Revela Argentina prelista mundialista con Messi y sorpresas
publicidad
×