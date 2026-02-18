Protección Civil salva 10 pequeños patos en Monterrey

Diez patitos fueron rescatados con vida por elementos de Protección Civil del Estado de Nuevo León, luego de quedar atrapados al interior de la base de un panorámico ubicado en el cruce de las avenidas Alfonso Reyes y Eugenio Garza Sada, en el municipio de Monterrey.

Ciudadanos alertaron a las autoridades

El reporte fue realizado por ciudadanos que se encontraban en el lugar, quienes observaron a los patitos junto a su madre en una zona de difícil acceso, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia ante el riesgo que representaba el sitio para los animales.

Maniobras de rescate en estructura metálica

Tras recibir el llamado, los elementos de Protección Civil acudieron de manera inmediata y, al arribar al punto señalado, confirmaron que los patitos se encontraban dentro de la estructura metálica que sostiene el anuncio panorámico. Sin embargo, al iniciar las labores de inspección, la madre ya no se encontraba en el lugar.

El rescate se llevó a cabo mediante maniobras cuidadosas para evitar lesiones a las crías, logrando extraer uno a uno a los 10 patitos, quienes se encontraban en aparente buen estado de salud, aunque visiblemente desorientados.

Resguardo temporal de las crías

Una vez puestos a salvo, los animales fueron colocados bajo resguardo temporal por parte de las autoridades, a fin de garantizar su protección y evitar que fueran expuestos nuevamente a una situación de riesgo en la vía pública.

Serán valorados por Parques y Vida Silvestre

Posteriormente, se informó que los patitos serían entregados a personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, dependencia que se encargará de su valoración y posterior liberación en un entorno natural adecuado para su desarrollo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar este tipo de situaciones, destacando que la pronta intervención permite salvaguardar la vida de animales silvestres y prevenir incidentes mayores.

