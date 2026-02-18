Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_03c5a89b4c
Nuevo León

Protección Civil salva 10 pequeños patos en Monterrey

Una vez puestos a salvo, los animales fueron colocados bajo resguardo temporal por parte de las autoridades, a fin de garantizar su protección

  • 18
  • Febrero
    2026

Diez patitos fueron rescatados con vida por elementos de Protección Civil del Estado de Nuevo León, luego de quedar atrapados al interior de la base de un panorámico ubicado en el cruce de las avenidas Alfonso Reyes y Eugenio Garza Sada, en el municipio de Monterrey.

Ciudadanos alertaron a las autoridades

El reporte fue realizado por ciudadanos que se encontraban en el lugar, quienes observaron a los patitos junto a su madre en una zona de difícil acceso, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia ante el riesgo que representaba el sitio para los animales.

Maniobras de rescate en estructura metálica

Tras recibir el llamado, los elementos de Protección Civil acudieron de manera inmediata y, al arribar al punto señalado, confirmaron que los patitos se encontraban dentro de la estructura metálica que sostiene el anuncio panorámico. Sin embargo, al iniciar las labores de inspección, la madre ya no se encontraba en el lugar.

El rescate se llevó a cabo mediante maniobras cuidadosas para evitar lesiones a las crías, logrando extraer uno a uno a los 10 patitos, quienes se encontraban en aparente buen estado de salud, aunque visiblemente desorientados.

Resguardo temporal de las crías

Una vez puestos a salvo, los animales fueron colocados bajo resguardo temporal por parte de las autoridades, a fin de garantizar su protección y evitar que fueran expuestos nuevamente a una situación de riesgo en la vía pública.

Serán valorados por Parques y Vida Silvestre

Posteriormente, se informó que los patitos serían entregados a personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, dependencia que se encargará de su valoración y posterior liberación en un entorno natural adecuado para su desarrollo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar este tipo de situaciones, destacando que la pronta intervención permite salvaguardar la vida de animales silvestres y prevenir incidentes mayores.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tren_pasajeros_mty_laredo_saltillo_b05d59007a
Reportan avances del Tren del Norte; Monterrey concentra el reto
Whats_App_Image_2026_02_18_at_11_02_35_PM_02bf0aba8b
‘Cocinan’ restaurantes de NL ventas por $460 mdp por Cuaresma
0_E9_A3025_1c01d7261b
UANL realiza Macro Feria de Internacionalización
publicidad

Últimas Noticias

AP_26041043021034_9951ad9d06
Qué equipos podrían ser el rival de los 49ers en México
reforma_electoral_sheinbaum_martes_5ab93f83e0
Reforma electoral se presentará el 24 de febrero: Gobierno
tamales_fentanilo_sheinbaum_e7d4cef525
Ordena Sheinbaum investigar caso de tamales con fentanilo
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×