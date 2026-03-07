Vinculan a proceso a Karina 'N'; seguirá en prisión preventiva

En una audiencia que duró siete horas y en la que solicitó atención médica, Karina “N” fue vinculada a proceso por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones por su probable responsabilidad en acusar falsamente de violación al legislador morenista Waldo Fernández y exigirle que se retirara de la entonces contienda por el Senado.

Como medida cautelar se le impuso continuar en prisión preventiva mientras finalizan las investigaciones en su contra.

Fue a las 18:12 horas cuando el juez, tras una audiencia comenzada a las 11:40 horas y en la que hubo un receso para la atención médica de la sospechosa, dictó la vinculación.

Karina fue detenida el pasado domingo por elementos de la Fiscalía General de la República, señalada -junto con dos personas más- de fabricar una denuncia de abuso sexual para presuntamente desprestigiar a Fernández y exigirle que se bajara de la contienda electoral de 2024, así como $5 millones de pesos.

Los otros sospechosos involucrados son la mujer que acusó al legislador de violación —quien sería amiga de una ex trabajadora de Karina-, y un hombre que habría fungido como asesor legal y también como el responsable de efectuar la llamada extorsionadora.

Los argumentos de los sospechosos

Al comenzar la audiencia, los defensores de los tres imputados solicitaron la no vinculación a proceso y aseguraron que no existían evidencias para fundamentar el caso.

Entre sus argumentos expusieron, entre otras cosas, que el teléfono de donde salió la extorsión no estaba registrado con el nombre de ninguno de ellos y que, por lo tanto, no era posible suponer su responsabilidad.

Así mismo, intentaron desestimar la acusación al decir que Fernández nunca realizó ningún pago y que, según un dictamen pericial, sufrió enojo y frustración, mas no daño psicológico producto del delito.

La defensa declaró además que el hecho de que no se continuara con el procedimiento penal por presunta violación no indica que el abuso no ocurriera.

Sorpresivamente, también intentaron hacer a un lado los señalamientos contra Gustavo “N” al decir que no pudo ser asesor para la denuncia por violación porque no es abogado con cédula profesional, pese a así presentarse cuando se presentó la acusación inicial contra el legislador.

Atiende ambulancia a Karina

Para las 12:10 del mediodía, una vez concluidos buena parte de los argumentos de la defensa, se solicitó un receso para que Karina “N” fuera revisada por un médico.

Personal de Protección Civil municipal ingresó para valorarla, y tras 28 minutos se determinó que podía continuar con el desarrollo de la audiencia.

Así, la sospechosa regresó a su lugar con el mismo saco rosa y pantalón negro de vestir con el que ingresó inicialmente y que contrastaba con el uniforme del Cereso que portaban los otros dos imputados.

Reanudan y desestiman juez los argumentos

La sesión se retomó para que finalizara su exposición la defensa, y al término el equipo de Waldo Fernández pidió una nueva pausa para su contestación.

Era ya la 1:38 de la tarde cuando se retomó la audiencia y la parte acusatoria inició su debate para refutar las consideraciones que los abogados de los sospechosos pusieron sobre la mesa.

Una hora después, el juez pidió un receso que se prolongó hasta las 6:48 de la tarde para evaluar los argumentos y definir si habría vinculación.

La autoridad determinó entonces que hay pruebas suficientes para presumir que Karina “diseñó un plan deliberado para afectar la candidatura de Fernández”.

Para lograrlo, se habría valido de los otros dos vinculados a proceso, y que como evidencia preliminar se tenían los testimonios de testigos referidos en la primera audiencia y revelados por el senador.

Se recordaron además los comprobantes que demostrarían que la presunta víctima de violación llegó a Monterrey apoyada financieramente por Karina “N” para interponer la denuncia.

Así, determinó que era válida la vinculación a proceso para los tres por extorsión y falsedad en declaraciones.

