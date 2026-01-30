Asegura Sheinbaum que migración hacia EUA ha disminuido

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el paso de mexicanos y extranjeros hacia Estados Unidos por la frontera norte se redujo de manera significativa en los últimos dos años, con base en datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del gobierno estadounidense.

Recordó que a finales de 2023 se registró un aumento de personas de otras nacionalidades en territorio mexicano, pero ese fenómeno, dijo, ha ido a la baja.

“Ha disminuido mucho el paso de mexicanos y sobre todo de personas de otras nacionalidades”, señaló durante una conferencia en Baja California.

Respaldo a migrantes y defensa consular

Sheinbaum reiteró su apoyo a los connacionales que viven en Estados Unidos y los llamó a acercarse a los consulados ante el endurecimiento de la política migratoria impulsada por Donald Trump.

“Nuestros compatriotas se merecen todo nuestro apoyo y respaldo”, sostuvo, con un mensaje especial para quienes residen en California, a quienes reconoció por su contribución económica a ambos lados de la frontera.

También rechazó acusaciones de injerencia política atribuidas a consulados mexicanos.

“Negamos y rechazamos esto. No es la función de los consulados… lo que están haciendo es apoyar a nuestros compatriotas”, puntualizó.

Tráfico de personas también a la baja

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respaldó la postura presidencial y aseguró que el tráfico de migrantes ha disminuido.

De acuerdo con cifras oficiales, explicó que los encuentros en la frontera pasaron de más de tres mil en enero de 2025 a alrededor de 344 en la actualidad.

“Ha bajado mucho este delito de tráfico de personas”, dijo, al detallar que existen células criminales identificadas en la zona de Tijuana y que varias ya han sido desarticuladas.

Agregó que se desplegaron más de mil 500 elementos de seguridad para combatir estas redes.

Inversión en aduanas y reclamo en Otay

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal informó además que en 2026 se reforzará la inversión en aduanas con equipos tecnológicos más avanzados y sistemas digitales para agilizar cruces de personas y mercancías.

Sobre la garita Otay 2, sostuvo que México ya cumplió con su parte de las obras, pero que Estados Unidos aún no ha concluido las suyas.

