Asegura Sheinbaum que migración hacia EUA ha disminuido
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los cruces hacia Estados Unidos han disminuido de forma notable, pidió a migrantes acercarse a consulados
- 30
-
Enero
2026
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el paso de mexicanos y extranjeros hacia Estados Unidos por la frontera norte se redujo de manera significativa en los últimos dos años, con base en datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del gobierno estadounidense.
Recordó que a finales de 2023 se registró un aumento de personas de otras nacionalidades en territorio mexicano, pero ese fenómeno, dijo, ha ido a la baja.
“Ha disminuido mucho el paso de mexicanos y sobre todo de personas de otras nacionalidades”, señaló durante una conferencia en Baja California.
Respaldo a migrantes y defensa consular
Sheinbaum reiteró su apoyo a los connacionales que viven en Estados Unidos y los llamó a acercarse a los consulados ante el endurecimiento de la política migratoria impulsada por Donald Trump.
“Nuestros compatriotas se merecen todo nuestro apoyo y respaldo”, sostuvo, con un mensaje especial para quienes residen en California, a quienes reconoció por su contribución económica a ambos lados de la frontera.
También rechazó acusaciones de injerencia política atribuidas a consulados mexicanos.
“Negamos y rechazamos esto. No es la función de los consulados… lo que están haciendo es apoyar a nuestros compatriotas”, puntualizó.
Tráfico de personas también a la baja
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respaldó la postura presidencial y aseguró que el tráfico de migrantes ha disminuido.
De acuerdo con cifras oficiales, explicó que los encuentros en la frontera pasaron de más de tres mil en enero de 2025 a alrededor de 344 en la actualidad.
“Ha bajado mucho este delito de tráfico de personas”, dijo, al detallar que existen células criminales identificadas en la zona de Tijuana y que varias ya han sido desarticuladas.
Agregó que se desplegaron más de mil 500 elementos de seguridad para combatir estas redes.
Inversión en aduanas y reclamo en Otay
Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal informó además que en 2026 se reforzará la inversión en aduanas con equipos tecnológicos más avanzados y sistemas digitales para agilizar cruces de personas y mercancías.
Sobre la garita Otay 2, sostuvo que México ya cumplió con su parte de las obras, pero que Estados Unidos aún no ha concluido las suyas.
