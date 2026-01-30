Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
rescatan_a_perrita_cisterna_monterrey_ef77e39314
Nuevo León

Rescatan a perrita que cayó a pozo de agua en el sur de Monterrey

Los rescatistas localizaron a la can al interior de una noria con una profundidad aproximada de 15 metros y que albergaba al menos 5 metros de agua

  • 30
  • Enero
    2026

Una perrita de nombre “Pinta” fue rescatada durante la madrugada de este día por elementos de Protección Civil de Monterrey, luego de caer al interior de un pozo de agua sobre la Carretera Nacional, a la altura de la colonia Los Cristales.

Movilizan a Protección Civil por rescate de perrita en pozo

El reporte fue recibido alrededor de las 6:00 horas, tras el llamado de la dueña de la mascota, por lo que una unidad de la corporación se movilizó de inmediato al punto señalado, al sur de la ciudad.

Al arribar, los rescatistas localizaron a la can al interior de una noria con una profundidad aproximada de 15 metros. De acuerdo con la corporación, el lugar contaba con al menos cinco metros de agua, sin embargo, la perrita logró mantenerse sobre un pequeño borde de concreto, evitando caer completamente al fondo.

Para realizar el rescate, el personal descendió utilizando equipo de cuerdas y maniobras especializadas, logrando asegurar y extraer a la mascota. Posteriormente, Pinta fue protegida con una sábana térmica.

Trasladan a la perrita a centro de bienestar animal

La perrita, de aproximadamente seis años de edad, fue trasladada al Centro de Salud y Bienestar Animal del municipio, ubicado en el Parque España, donde recibió atención médica para descartar lesiones.

Dueña reportó desaparición desde el día anterior

La dueña informó que Pinta se encontraba desaparecida desde el día anterior y que había iniciado su búsqueda, no obstante, fue hasta la mañana de este viernes que, al escuchar sus ladridos, lograron ubicarla. También señaló que otros dos perros se habían salido del domicilio junto con la mascota.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_31_at_4_34_12_PM_41781d0fa9
Helicóptero participa en rescate de senderista en La Huasteca
Whats_App_Image_2026_01_30_at_1_18_54_AM_ed78256c8e
Falla mecánica provoca incendio de automóvil en San Pedro
Whats_App_Image_2026_01_29_at_8_04_10_PM_78f8536c51
Rescata PCNL a tlacuache víctima de maltrato en Mitras Sur
publicidad

Últimas Noticias

Marcelo_Ebrard_f55b7829e8
Descarta Ebrard ruptura del T-MEC y destaca aranceles bajos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_955df4a7c4
Fallece Gustavo Sánchez Vázquez, destacado panista de Mexicali
20260131_02_divisionambiental_nldinamarca_sinergia_01_2102e7a242
Promueve División Ambiental colaboración con Dinamarca
publicidad

Más Vistas

tamales_575cb1c1d6
Monterrey invita a la 'Regia Tamaliza' en la Plaza Zaragoza
EF_2021_Entrevistas_38_min_scaled_1_539977d308
Fallece el empresario joyero Mauricio Wapinski
EH_UNA_FOTO_70be7132c6
¡Inesperado! Rodrigo Aguirre será nuevo jugador de Tigres
publicidad
×