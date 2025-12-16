Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
ganado_adb68c9d02
Coahuila

Sequía golpea con fuerza a todo el sector ganadero

La sequía ha reducido pasto y agua en gran parte del estado, provocando pérdidas económicas, menor productividad y venta anticipada de ganado

  • 16
  • Diciembre
    2025

La sequía que afecta a Coahuila ha golpeado con mayor fuerza al sector ganadero, donde la falta de lluvias ha reducido de manera drástica la disponibilidad de pasto y agua, provocando pérdidas económicas y una caída en la productividad.

De acuerdo con el más reciente informe del Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 71% del territorio estatal presenta algún grado de afectación, desde sequía moderada hasta condiciones extremas, lo que coloca a Coahuila como el estado con más municipios impactados a nivel nacional.

El presidente del Comisariado Ejidal de Piedras Negras, Caleb Rodríguez, advirtió que municipios como Ocampo enfrentan uno de los escenarios más críticos, donde los productores han tenido que recurrir a la compra de alimento suplementario y al traslado de agua hasta sus ranchos para mantener al ganado.

“La escasez de alimento provoca que el ganado pierda peso, lo que se traduce en pérdidas económicas. importantes. En promedio, cada animal puede valer hasta $6,000 pesos menos al momento de la venta”, explicó.

Aunque hasta el momento no se reportan muertes masivas de ganado, sí se registra una disminución en la productividad y la venta anticipada de animales para evitar mayores pérdidas.

El panorama para los próximos meses no es alentador. Las previsiones climáticas apuntan a lluvias escasas durante el invierno, lo que podría prolongar la crisis hídrica y agravar aún más la situación del campo coahuilense.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ingresa_al_altiplano_el_limones_12f270c9d9
Procesan a 'El Limones', jefe de plaza de Los Cabrera Sarabia
Whats_App_Image_2025_12_16_at_8_41_41_PM_2_4f446d47db
Alcaldes de Coahuila refuerzan prohibición de venta de pirotecnia
Captura_de_pantalla_2025_12_16_202937_7e93fe1fc5
Coahuila en vigilancia por primer caso de 'Súper Gripe' en México
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×