Sequía golpea con fuerza a todo el sector ganadero

La sequía que afecta a Coahuila ha golpeado con mayor fuerza al sector ganadero, donde la falta de lluvias ha reducido de manera drástica la disponibilidad de pasto y agua, provocando pérdidas económicas y una caída en la productividad.

De acuerdo con el más reciente informe del Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 71% del territorio estatal presenta algún grado de afectación, desde sequía moderada hasta condiciones extremas, lo que coloca a Coahuila como el estado con más municipios impactados a nivel nacional.

El presidente del Comisariado Ejidal de Piedras Negras, Caleb Rodríguez, advirtió que municipios como Ocampo enfrentan uno de los escenarios más críticos, donde los productores han tenido que recurrir a la compra de alimento suplementario y al traslado de agua hasta sus ranchos para mantener al ganado.

“La escasez de alimento provoca que el ganado pierda peso, lo que se traduce en pérdidas económicas. importantes. En promedio, cada animal puede valer hasta $6,000 pesos menos al momento de la venta”, explicó.

Aunque hasta el momento no se reportan muertes masivas de ganado, sí se registra una disminución en la productividad y la venta anticipada de animales para evitar mayores pérdidas.

El panorama para los próximos meses no es alentador. Las previsiones climáticas apuntan a lluvias escasas durante el invierno, lo que podría prolongar la crisis hídrica y agravar aún más la situación del campo coahuilense.

