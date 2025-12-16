Martha Higareda revela que estuvo al borde de la muerte

La actriz mexicana Martha Higareda compartió uno de los episodios más delicados de su vida al revelar que, tras el nacimiento de sus hijas, sufrió preeclampsia y estuvo al borde de la muerte, una experiencia que calificó como transformadora.

A través de un emotivo mensaje en redes sociales, la actriz relató las complicaciones médicas que enfrentó durante el posparto y la angustia de ver a una de sus bebés en cuidados intensivos.

Una recuperación que se volvió emergencia

Higareda explicó que, luego de regresar a casa tras la hospitalización de una de sus hijas, su estado de salud se agravó repentinamente.

Días después del parto, su esposo la trasladó de urgencia al hospital.

“Mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi seis horas intentando estabilizarme.

El diagnóstico: preeclampsia”, narró la actriz, quien detalló que en mes y medio tuvo que acudir dos veces más a emergencias.

“Estuve entre la vida y la muerte”

La actriz describió ese primer episodio como el momento más crítico de su vida.

Aseguró que durante esas horas tuvo plena conciencia del riesgo que enfrentaba.

“Esa primera noche estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual (…) Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón”, expresó.

Tras ese momento, señaló que su presión comenzó a estabilizarse, lo que interpretó como una segunda oportunidad de vida para acompañar a sus hijas.

Más allá de la gravedad médica, Higareda destacó el apoyo fundamental de su esposo, su familia, amigos y el equipo médico que la atendió durante la emergencia.

“Gracias a todos los que fueron mi fuerza para seguir luchando”, escribió, mostrando gratitud por no haber enfrentado el proceso en soledad.

¿Qué es la preeclampsia?

La preeclampsia es una complicación grave del embarazo caracterizada por hipertensión arterial y daño a órganos como riñones o hígado.

Aunque suele aparecer después de la semana 20 de gestación, también puede presentarse después del parto, como en el caso de la actriz.

Puede provocar convulsiones, daño hepático, parto prematuro e incluso la muerte si no se atiende a tiempo, por lo que los especialistas subrayan la importancia de los controles médicos y la atención inmediata ante cualquier síntoma.

