Nuevo León

Rescatan a 30 víctimas de explotación sexual en San Nicolás

La Fiscalía de Nuevo León realizó dos cateos en bares de San Nicolás por presunta trata de personas; rescató a 30 adultos y una menor, y aseguró ambos inmuebles

  • 16
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León realizó el recate de 30 mujeres, entre ellas una menor de edad, que presuntamente era víctimas de prostitución en dos comercios en el municipio de San Nicolás. 

Fue a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres, que se informó el cumplimiento de dos órdenes de cateo con resultado positivo, como parte de una investigación por presunta trata de personas y explotación sexual.

Las diligencias se realizaron con apoyo de la Agencia Estatal de Investigaciones, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la FGJNL y corporaciones coordinadas.

Investigación por trata de personas

Las acciones derivaron de actos de investigación orientados a la búsqueda y localización de posibles víctimas de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, así como al aseguramiento de dispositivos electrónicos, documentos y objetos presuntamente utilizados para actividades ilícitas, conforme a la Ley General en materia de Trata de Personas.

b3115b55-8e6f-49ac-84be-1eaf30ec6915.jfif

El primer cateo se realizó en un inmueble tipo bar denominado Melón o Richie Norebang Music, ubicado en avenida Juan Pablo II, colonia Francisco G. Sada.

En el lugar se encontraron seis terminales bancarias para cobro electrónico, dos DVR, una CPU, una caja registradora y preservativos.

Asimismo, en el lugar fueron encontradas 29 mujeres adultas y un hombre, quienes fueron trasladados en calidad de testigos a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos en Materia de Trata de Personas (UIL-EDMTP).

Además, se localizó a una adolescente de 17 años, quien quedó bajo resguardo del DIF.

El segundo cateo se efectuó en el bar Coco Cosmos, ubicado en avenida Rómulo Garza, colonia Industrias del Vidrio Ampliación Oriente.

Se encontraron dos terminales bancarias para cobro electrónico, preservativos, tarjetas de presentación, teléfonos celulares y documentos diversos.

En este inmueble se encontraron una mujer y un hombre adultos, quienes también fueron trasladados en calidad de testigos a la UIL-EDMTP.

La Fiscalía informó que ambos establecimientos quedaron asegurados por el Agente del Ministerio Público Especializado en Trata de Personas, con resguardo a cargo de la autoridad correspondiente.


