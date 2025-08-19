Cerrar X
Coahuila

Sin reportes de robos en viviendas durante vacaciones en Saltillo

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel de la Garza, informó que hasta el momento no registraron robos en casas de vacacionistas

  • 19
  • Agosto
    2025

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel de la Garza Félix, informó que hasta el momento no se han registrado robos en casas habitación de personas que salieron de la ciudad con motivo del periodo vacacional.

Indicó que los operativos de vigilancia implementados han dado buenos resultados.

“Podemos decir que hasta ahora no hay reportes de robos en viviendas de ciudadanos que se encuentran de vacaciones, lo cual habla de un trabajo preventivo efectivo”, declaró el funcionario.

Sin embargo, subrayó que aún no concluye la temporada vacacional, por lo que llamó a no bajar la guardia en los días restantes.

De la Garza Félix destacó que el objetivo es cerrar el periodo vacacional con saldo blanco y mantener la confianza de la ciudadanía. Reiteró que la vigilancia continuará activa en colonias habitacionales para evitar incidentes y reforzar la seguridad en toda la ciudad.


