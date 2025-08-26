Cerrar X
Coahuila

SS espera resultados para determinar causa de intoxicación

La Secretaría de Salud informó que continúa en espera de los resultados de las muestras enviadas al INDRE, para determinar la causa de la intoxicación

  26
  Agosto
    2025

La Secretaría de Salud de Coahuila informó que continúa en espera de los resultados de las muestras enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), para determinar las causas de la intoxicación que afectó a trabajadores de un hotel en Saltillo y que dejó una persona fallecida.

El titular de la dependencia, Eliud Aguirre Vázquez, confirmó que los análisis permitirán precisar si el incidente fue provocado por un contaminante químico derivado de una fumigación o por un agente bacteriológico presente en los alimentos consumidos.

El primer informe oficial, presentado por Reymundo Zamarripa, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 8, apuntó que la investigación se centra en un servicio de alimentos subrogado, que recientemente había recibido un tratamiento químico en sus instalaciones por parte de una empresa de fumigación de Nuevo León.

Las verificaciones realizadas tanto en el hotel como en el proveedor derivaron en suspensiones temporales por riesgo sanitario, mientras se mantienen bajo análisis muestras de platillos como discada, frijoles y salsa.

Como se recordará las autoridades sanitaria de Coahuila señalaron que 16 personas presentaron sintomatología de intoxicación, algunas hospitalizadas en clínicas públicas y privadas, mientras que entre 40 y 60 habrían estado expuestas al consumo de los alimentos, añadiendo que no hay indicios de que el hecho haya sido intencional y todo apunta a un accidente.

La Secretaría de Salud reiteró que se mantendrá informada a la población en cuanto se reciban los resultados del INDRE, que serán determinantes para confirmar el origen de la intoxicación.


