Supervisa avances de C2 en Ramos Arizpe; operarán con 360 cámaras

El municipio de Ramos Arizpe se prepara para la entrada en operación del Centro de Comando y Control (C2), que contará con más de 360 cámaras instaladas en puntos estratégicos de la ciudad, incluidas zonas urbanas, rurales e industriales.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó las instalaciones del nuevo sistema, ubicado en la comandancia de la Dirección de Seguridad Pública, donde se integrará infraestructura tecnológica que permitirá el monitoreo en tiempo real y una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.

El proyecto contempla además, la instalación de botones de pánico, cámaras de solapa para oficiales, drones y sistemas de videovigilancia en patrullas, todo enlazado al C2.

Con ello, se busca reforzar las acciones de prevención, mejorar la vigilancia y ofrecer mayor certeza a la ciudadanía y al sector productivo.

De acuerdo con el edil, la modernización en seguridad es clave para consolidar a Ramos Arizpe como capital industrial de Coahuila y brindar confianza a las empresas que invierten en la región, al mismo tiempo que se protege a las familias locales.

Durante la supervisión, Gutiérrez Merino estuvo acompañado por Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento; José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social; Juan Francisco Solís Rodríguez, tesorero municipal; y Rolando Álvarez Flores, director de Seguridad Pública.

