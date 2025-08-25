Trabaja el Ayuntamiento de Piedras Negras contra adicciones

Una de las problemáticas que actualmente atiende el Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, es el combate a las adicciones, principalmente en casos de consumo de cristal, así lo hizo saber el alcalde Jacobo Rodríguez.

“Hoy en día tenemos a 153 jóvenes anexados en rehabilitación; tenemos un convenio, entonces la verdad es que nos tomamos muy en serio este tema”

El alcalde nigropetense indicó que actualmente tiene convenios con algunos anexos y se les apoya periódicamente con alimentos para los jóvenes que buscan desintoxicarse de las drogas.

“Es un problema generalizado; tenemos el problema con el cristal, que es una droga sumamente adictiva y peligrosa para la ciudadanía. Por eso, además de atender las causas en el deporte, el arte y la educación, emprendimos esta lucha con estos centros de rehabilitación”.

El edil dijo estar satisfecho con los eventos que encabeza el gobernador Manolo Jiménez con programas que buscan erradicar las adicciones, como el presentado este lunes “Vive libre, Vive sin Drogas”.

