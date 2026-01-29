Podcast
Coahuila

Trabajadores de GM recibieron casi 700 mil pesos de liquidación

Indicó que hubo casos en los que las liquidaciones superaron el promedio, y que se recomendó a los trabajadores administrar sus recursos

Los trabajadores que fueron liquidados recientemente en General Motors Ramos Arizpe recibieron indemnizaciones promedio cercanas a los 700 mil pesos, como resultado de una negociación sindical que priorizó el pago conforme a la ley y evitó despidos sin compensación, informó Jesús Berino Granados, secretario general adjunto de la CTM en Coahuila.

El dirigente sindical explicó que, previo a las liquidaciones, la organización buscó alternativas como paros técnicos para contener un despido masivo; sin embargo, ante la imposibilidad de sostener esa medida, se optó por negociar directamente con la empresa para que los trabajadores recibieran su liquidación constitucional completa, equivalente a tres meses de salario, 12 días por año y 20 días adicionales por año trabajado, según su antigüedad.

Impacto del ajuste y recomendaciones a los trabajadores

Berino Granados señaló que, aunque el ajuste laboral impactó alrededor de 2 mil trabajadores, la diferencia frente a otros escenarios es que los empleados no salieron con una renuncia mínima, sino con recursos que les permiten enfrentar el periodo de transición laboral, especialmente aquellos que se encontraban cerca de la jubilación.

Indicó que hubo casos en los que las liquidaciones superaron el promedio, dependiendo de los años de servicio, y que se recomendó a los trabajadores administrar con cautela sus recursos, mientras se concreta una eventual recontratación o encuentran nuevas oportunidades de empleo.

Perspectivas de recontratación y panorama regional

El dirigente sindical precisó que existe un acuerdo con la empresa para que, una vez que General Motors reactive contrataciones, los trabajadores liquidados sean los primeros en ser llamados, al contar ya con experiencia, capacitación y conocimiento de los procesos productivos.

Finalmente, Berino Granados reconoció que el ajuste en la armadora genera un efecto dominó en empresas proveedoras, aunque descartó que exista un colapso laboral en la región, al señalar que actualmente la planta opera con un solo turno y se mantiene un proceso de reacomodo interno en algunas áreas productivas.


