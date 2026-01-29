Empresarios y autoridades niegan despidos en Stellantis

Directivos de Stellantis México, autoridades laborales y líderes empresariales rechazaron la versión sobre un supuesto despido de alrededor de 1,200 trabajadores en la planta de Derramadero, en Saltillo, y calificaron la información como infundada y sin sustento.

La aclaración se produjo luego de que el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila, difundiera esa cifra.

Postura oficial de la empresa

En respuesta, Miguel Ceballos, director de Relaciones Públicas de la compañía, precisó que el señalamiento provino de una persona externa sin autoridad para hablar a nombre de la empresa, que carece de contexto real y no refleja la operación actual.

Afirmó que Stellantis mantiene sus actividades sin cambios y con el compromiso habitual en México.

Autoridades laborales descartan recortes

En el mismo sentido, Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo de Coahuila, indicó que no existe confirmación oficial de recortes de esa magnitud en Stellantis y que tampoco hay sustento para estimaciones de pérdidas de empleo que escalen a miles en la región.

Subrayó la importancia de difundir información veraz para evitar incertidumbre entre trabajadores y proveedores.

Sector industrial señala estabilidad productiva

Desde el sector industrial, Arturo Reveles, presidente de Canacintra Sureste, coincidió en que no hay evidencia de un ajuste masivo en la armadora.

Señaló que, por el contrario, las proyecciones de producción son favorables, con expectativas de estabilización en los próximos meses.

Explicó que las tensiones recientes en la región obedecen principalmente a ajustes en la cadena de vehículos eléctricos, particularmente vinculados a otras armadoras y modelos, y no a una contracción generalizada de la industria ni a la operación de Stellantis en Derramadero.

Comentarios