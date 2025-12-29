Podcast
Nuevo León

Rescatan a escalador lesionado en paraje de Potrero Chico

La persona, identificada como Carson Vandegriffe fue rescatada en el municipio de Hidalgo tras sufrir una caída mientras practicaba esta actividad

  • 29
  • Diciembre
    2025

Un escalador resultó lesionado tras sufrir una caída mientras practicaba esta actividad en el paraje conocido como Potrero Chico, en el municipio de Hidalgo, Nuevo León.

Al arribo de los cuerpos de Protección Civil, la persona lesionada ya se encontraba a bordo de una ambulancia.

El afectado fue identificado como Carson Vandegriffe, de aproximadamente 35 años de edad, quien presentó un esguince y probable fractura en el tobillo derecho.

Tras ser valorado por los paramédicos, se informó que el lesionado decidió trasladarse por sus propios medios, sin requerir hospitalización en ese momento.


