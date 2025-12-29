Rescatan a perrito en Guadalupe tras intensa búsqueda en túnel

En una operación que puso a prueba la destreza y el compromiso de los cuerpos de auxilio, elementos de Protección Civil Guadalupe, en conjunto con la dirección de Bienestar Animal, lograron rescatar a un canino que se encontraba atrapado en las profundidades de un canalón en la colonia Privadas de Masai.

El operativo se activó tras recibir un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia del animal en una zona de difícil acceso, donde corría peligro debido a las condiciones del terreno.

Para localizar y poner a salvo al animal, los rescatistas desplegaron un esfuerzo físico considerable que incluyó un recorrido de inspección de aproximadamente 220 metros a lo largo del canalón.

Los elementos tuvieron que ingresar a un túnel de 10 metros de profundidad, el cual presentaba una alta acumulación de ramas, escombros y basura, dificultando las maniobras de visibilidad.

Final feliz para el 'lomito'

Tras varios minutos de labores coordinadas, el equipo logró asegurar al perrito y extraerlo del ducto. Tras una revisión inmediata por parte del personal de Bienestar Animal, se confirmó que el canino se encontraba sano y sin lesiones, a pesar del estrés de la situación.

Con esta acción, Protección Civil Guadalupe refrenda su compromiso no solo con la seguridad de las personas, sino también con la protección de la vida animal, consolidando una cultura de prevención y cuidado integral en el municipio.

