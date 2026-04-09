Trágico accidente en Saltillo: Tren embiste camión de personal

Un desafortunado accidente registrado esta madrugada dejó un saldo trágico: un trabajador de General Motors sin vida y cerca de 15 empleados lesionados.

El incidente ocurrió cerca de las 3:30 de la mañana en las vías que cruzan el bulevar Nazario Ortiz Garza, cerca del cruce con el bulevar Vito Alessio Robles, cuando un camión de transporte de personal fue embestido por un tren tras cruzar las vías sin precaución.

El chofer, quien fue detenido por las autoridades, declaró que se sintió mal al volante y perdió momentáneamente el conocimiento, lo que provocó el accidente. Todos los trabajadores, que acababan de concluir su turno, resultaron heridos, aparentemente varios de ellos de gravedad.

Ambulancias y unidades de rescate de la Cruz Roja, SAMU, y Bomberos de Saltillo y Ramos Arizpe, así como corporaciones privadas, acudieron al lugar para atender a los heridos, quienes aparentemente fueron trasladados a la clínica 2 del Seguro Social y otros hospitales privados.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de un hombre en el sitio, lo que llevó al acordonamiento de la zona y al cierre total de la vialidad para facilitar las investigaciones y peritajes por parte de la Fiscalía General del Estado.

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