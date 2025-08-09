Cerrar X
Coahuila

Tráiler intenta rebasar a tren y choca en carretera Los Pinos

De acuerdo con los reportes preliminares, la unidad de carga no logró cruzar por completo antes de ser alcanzada por la locomotora, lo que provocó daños

  • 09
  • Agosto
    2025

Un tráiler que se dirigía vacío a la planta de General Motors en Ramos Arizpe, fue impactado por un tren la tarde de este sábado, luego de que su conductor intento ganarle el paso en el cruce de la carretera Los Pinos y las vías del ferrocarril.

De acuerdo con los reportes preliminares, la unidad de carga no logró cruzar por completo antes de ser alcanzada por la locomotora, lo que provocó daños considerables en la parte trasera del remolque.

Elementos de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron al lugar y ofrecieron atención médica al chofer, quien se negó a ser trasladado a un hospital para una valoración especializada, argumentando que prefería esperar la llegada de la aseguradora.

El accidente generó afectaciones momentáneas al tráfico en la zona, mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad y restablecer la circulación normal. 

Autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones en los cruces ferroviarios y respetar la preferencia de paso del tren para evitar este tipo de incidentes.


