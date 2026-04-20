Confirman 13 heridos por tiroteo en Teotihuacán

Autoridades federales y del Estado de México mantienen coordinación tras la agresión registrada en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, donde 13 personas de distintas nacionalidades resultaron lesionadas y fueron trasladadas a diversos hospitales para su atención médica.

De acuerdo con información oficial, tras los hechos ocurridos en el municipio de San Martín de las Pirámides, se activaron de inmediato protocolos de atención y coordinación interinstitucional para brindar asistencia a las personas afectadas.

¿Qué se sabe sobre las personas lesionadas?

El reporte de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México indica que las víctimas presentan diversos tipos de lesiones, entre ellas impactos de arma de fuego y afectaciones músculo-esqueléticas.

Las personas lesionadas son de nacionalidades colombiana, estadounidense, canadiense, brasileña y rusa, con edades que van desde los 6 hasta los 61 años, quienes fueron atendidas inicialmente en el Hospital General de Axapusco y en clínicas privadas de la zona.

Algunos pacientes fueron trasladados a hospitales de especialidad en Ixtapaluca y la Ciudad de México, mientras que otros permanecen en observación sin requerir traslado adicional.

¿Qué autoridades participan en la atención?

En seguimiento a la agresión, dependencias federales como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud, en conjunto con el gobierno del Estado de México, mantienen comunicación permanente para brindar acompañamiento a las víctimas y sus familias.

Asimismo, se informó que existe coordinación con autoridades internacionales para atender a las personas extranjeras afectadas y dar seguimiento a su situación.

¿Cómo se brinda apoyo a las víctimas?

Para garantizar atención integral, se habilitó la línea de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), disponible en el número 55 1000 2000, extensión 57508, donde se ofrece orientación y acompañamiento.

Las autoridades señalaron que continuarán informando sobre el avance de las investigaciones y las acciones implementadas para la atención de las personas afectadas.

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